Giuntoli ne fa tre a gennaio: già fissate tutte le date

La Juventus pronta a mettere a segno tre colpi per gennaio: Giuntoli scatenato, già fissate tutte le date

Nella sessione invernale di mercato ormai imminente la Juventus è destinata ad essere la grande protagonista tanto in entrata quanto in uscita dove è molto vicina a piazzare anche l’ultimo esubero rimasto, ovvero Arthur.

Il centrocampista brasiliano è ad un passo dal Real Betis ed il suo addio permetterà alle casse bianconere di poter respirare, considerato che l’ingaggio dell’ex Barça pesa ben 5 milioni e mezzo di euro. Altro ingaggio pesante che presto non graverà più sui bianconeri è quello di Danilo a cui è stato comunicato che a gennaio sarà ufficialmente sul mercato e ciò ha dato una netta accelerata a quello che sarà il suo passaggio al Napoli, fortemente interessato al centrale brasiliano.

Come detto, oltre agli addii, la Juventus sta lavorando anche alle entrate e Cristiano Giuntoli in questi ultimi giorni è davvero scatenato. Il ds bianconero è impegnato su più fronti e vuole portare a Torino rinforzi di prim’ordine per rinforzare la squadra di Thiago Motta.

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli cercherà di portare in maglia bianconera ben 3 giocatori, specificatamente due difensori ed un attaccante e stando a quanto rivelato da Marcello Chirico sarebbero già state fissate le date per i loro acquisti.

Juventus, Giuntoli scatenato: tre colpi a gennaio, fissate le date

Intervenuto nel corso della trasmissione Ti Amo Calciomercato, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, il noto giornalista di fede bianconera Marcello Chirico si è soffermato sul mercato della Juventus, parlando nello specifico dei tempi che ci vorranno a Giuntoli per portare a Torino i suoi obiettivi.

Il giornalista ha fatto sapere come già siano state fissate le date, affermando come sia difficile un acquisto nei primissimi giorni di mercato e che le ufficialità arriveranno a partire da metà mese: “Difficile pensare che si possa realizzare un affare già nei primissimi giorni di gennaio, ma credo che un difensore entro il 10-15 gennaio arriverà senz’altro Verso la fine del mese probabilmente arriverà anche un secondo difensore. In dirittura d’arrivo, al fotofinish, se si creeranno le condizioni arriverà anche un attaccante” ha dichiarato sicuro.

Giuntoli sta lavorando su molti profili ed i nomi più caldi in difesa sono quelli di Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica, mentre più indietro ci sono Tomori del Milan e Skriniar del PSG. In avanti, invece, non è un mistero che alla Juventus piaccia Raspadori e si potrebbe anche mettere in piedi uno scambio di cartellini con il Napoli.

Sui nomi, lo stesso Chirico non si è voluto sbilanciare troppo, facendo capire come Giuntoli stia sondando diverse piste anche perché le risorse economiche per la sessione invernale sono alquanto limitate. Il giornalista ha fatto sapere come potrebbe esserci anche qualche altra cessione per finanziare il mercato, annunciando come anche Fagioli, Mbangula e Milik potrebbero essere sacrificati.