Juventus, lesione del tendine d’Achille: diagnosi UFFICIALE

Lesione al tendine d’Achille. Adesso la diagnosi è UFFICIALE. L’infortunio è stato confermato dalla società.

La Juventus Women ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Sara Gama, protagonista di un serio infortunio riportato durante una sessione di allenamento il 17 dicembre 2024. La capitana bianconera ha subito una lesione parziale del tendine achilleo, una problematica che ha richiesto un intervento chirurgico immediato per garantire il migliore percorso di recupero possibile.

L’operazione chirurgica, eseguita sabato 28 dicembre dal Dott. Perticarini presso il J|Medical, è perfettamente riuscita. Lo staff medico della Juventus ha confermato che l’intervento di sutura del tendine è stato condotto con successo, e la giocatrice potrà iniziare nei prossimi giorni un programma di riabilitazione personalizzato.

Le condizioni di Sara Gama: infortunio confermato, c’è una lesione

Il percorso riabilitativo, studiato nei minimi dettagli dai professionisti del centro medico bianconero, sarà volto a garantire una ripresa completa delle attività agonistiche. Tuttavia, i tempi di recupero non sono stati ancora ufficialmente comunicati, e saranno monitorati costantemente in base alla risposta dell’atleta al trattamento.

Sara Gama rappresenta non solo un simbolo per la Juventus Women, ma anche un punto di riferimento per l’intero movimento calcistico femminile italiano. La sua determinazione e la sua leadership saranno fondamentali anche durante questa fase delicata. La società, i tifosi e l’intero staff tecnico hanno già espresso il loro pieno supporto alla calciatrice, augurandole una pronta guarigione.

Sara Gama dovrà affrontare una fase cruciale della sua carriera, poiché un infortunio al tendine d’Achille rappresenta una delle sfide più complesse per un’atleta professionista. Questa lesione richiede non solo un intervento chirurgico ben eseguito, ma anche un impegno costante e un approccio metodico durante la riabilitazione. Il percorso di recupero comprenderà probabilmente terapie fisioterapiche, esercizi specifici per il rinforzo muscolare e, gradualmente, la riatletizzazione sul campo.