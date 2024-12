Scambio con la rivale: la Juve ribalta il mercato della Serie A

La Juve è pronta a ribaltare il mercato della serie A: scambio assurdo con la rivale, le società sono al lavoro per chiudere quanto prima

Si avvicina a gran passi l’inizio del mercato di gennaio e con esso le prime manovre da parte delle squadre di serie A. Specialmente per quelle big che hanno bisogno come il pane di investire. L’esempio più lampante è quello della Juve, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Ai bianconeri serve almeno un difensore di livello, se non addirittura due. C’è poi da affrontare anche il tema relativo al vice Vlahovic, casella al momento vuota, con Milik ancora ai box.

Tornando al centrale ci sono varie situazioni che Cristiano Giuntoli sta studiando per arrivare a dama. Non è facile trovare opportunità a buon prezzo con giocatori già affermati, che magari conoscono la serie A. L’ex Napoli è forse riuscito a trovare una soluzione, fiondandosi su uno dei difensori migliori dell’intero campionato ma che fin qui ha trovato poco spazio ed è alquanto scontento del suo status.

Juve, scambio assurdo in serie A! Affare con la rivale, i dettagli

Paulo Fonseca, infatti, ha inspiegabilmente tolto una maglia da titolare a Fikayo Tomori, finito dietro nelle gerarchie rossonere. Se con Pioli l’ex Chelsea era il perno sul quale girava l’intera retroguardia milanista, adesso le cose sono cambiate. E con la giusta offerta l’inglese può anche partire.

La Juve si è fiondata sul classe ’97 ed è pronta a regalare un colpo importante a Thiago Motta, dopo aver già preso Kalulu la scorsa estate da Milanello. Una soluzione che di sicuro non scalda i cuori dei tifosi rossoneri. In cambio potrebbe arrivare uno dei giocatori che fin qui non sta trovando spazio con l’ex Bologna ed è a sua volta in uscita dai piemontesi, nonostante le difficoltà di organico: l’ormai ex capitano bianconero Danilo, tra l’altro in scadenza a giugno.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve ha un piano da 25 milioni per Tomori più il cartellino del brasiliano, in modo da avere una sorta di sconticino sul prezzo dell’inglese. Cristiano Giuntoli vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le due operazioni alla fine potrebbero anche essere slegate. Si tratterebbe della giusta soluzione per tutti visto che i due difensori non trovano spazio con i loro attuali club.