Calciomercato Juventus, vuole Conte subito: si chiude a gennaio

Calciomercato Juventus, il giocatore vorrebbe andare da Conte, adesso la squadra bianconera deve decidere: i dettagli della situazione.

L’interesse del Napoli per Nicolò Fagioli è sempre più forte. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il centrocampista della Juventus sarebbe al centro di una possibile trattativa con il club partenopeo, nonostante le resistenze della dirigenza bianconera.

Fagioli sarebbe particolarmente attratto dall’idea di vestire la maglia azzurra, soprattutto per la possibilità di essere allenato da Antonio Conte. Entrambi sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte, vedendo in lui un tassello fondamentale per il centrocampo partenopeo.

Fagioli in partenza, lui spinge per il Napoli ma la Juve vuole venderlo all’estero

La Juventus, tuttavia, preferirebbe cedere il giocatore all’estero per evitare di rafforzare una diretta concorrente in Serie A. Nonostante ciò, la volontà di Fagioli potrebbe giocare un ruolo determinante nell’esito della trattativa.

La trattativa si basa su una formula ben definita: prestito con obbligo di riscatto fissato a una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Una soluzione che permetterebbe al Napoli di dilazionare l’investimento, mentre la Juventus otterrebbe comunque una somma importante per finanziare il mercato. È importante sottolineare che l’eventuale trasferimento di Fagioli non è legato ad altre trattative in corso tra le due società. Le operazioni che coinvolgono Danilo e Raspadori, infatti, seguono percorsi separati e non influenzeranno l’affare legato al centrocampista classe 2001.

L’affare resta in bilico, ma è evidente che il Napoli stia facendo tutto il possibile per convincere sia il giocatore che la Juventus. Resta ora da capire se il club bianconero accetterà di trattare con una diretta concorrente o se insisterà sulla cessione all’estero. Nel frattempo, Fagioli continua ad allenarsi con professionalità, in attesa di conoscere il proprio futuro. Un elemento cruciale che potrebbe influire sulla trattativa è la tempistica. Con il mercato di gennaio alle porte, il Napoli ha bisogno di accelerare le operazioni per assicurarsi il giocatore prima che altre squadre – italiane o estere – entrino in corsa. Allo stesso tempo, il club bianconero dovrà decidere se dare priorità alle esigenze economiche o mantenere una linea strategica più conservativa, evitando di rafforzare i partenopei.