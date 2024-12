Dal rossonero alla Juventus: arriva così a zero

Adesso la Juventus potrebbe chiudere un operazione importante per rinforzare il reparto in difficoltà: i dettagli.

La Juventus continua a monitorare attentamente il mercato, soprattutto in ottica di opportunità a parametro zero per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto (@MatteMoretto), i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio per Davide Calabria, terzino destro del Milan, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo giugno.

Davide Calabria, classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile del Milan ed è diventato un punto di riferimento per la squadra negli ultimi anni. Capitano e simbolo di milanismo, il terzino destro è apprezzato per la sua duttilità, leadership e qualità tecniche. Tuttavia, la mancata firma per il rinnovo del contratto ha iniziato a sollevare dubbi sul suo futuro in rossonero, aprendo la strada a possibili pretendenti.

Calabria a parametro zero: sondaggio della Juventus

La Juventus, sempre attenta a rinforzare la rosa con operazioni intelligenti e sostenibili, avrebbe avviato un primo contatto esplorativo per capire la disponibilità del giocatore e le condizioni di un eventuale trasferimento. L’idea di aggiungere un profilo esperto e italiano come Calabria si allinea perfettamente con la strategia di Cristiano Giuntoli, da sempre attento al mercato dei parametri zero.

Calabria potrebbe rappresentare una soluzione importante per la fascia destra. Il Milan, dal canto suo, potrebbe sembrare intenzionato a perdere il proprio giocatore a zero, in quanto, per ora, non sembrano esserci trattative per il rinnovo del contratto del nazionale italiano. Le prossime settimane potrebbero essere decisive. La situazione di Calabria resta da monitorare con attenzione. Se il Milan non dovesse riuscire a blindarlo con un nuovo contratto, la Juventus potrebbe accelerare le operazioni per assicurarsi un colpo di spessore senza costi di cartellino.

Resta da vedere se il sondaggio della Juventus si trasformerà in una vera e propria trattativa, ma una cosa è certa: l’asse Torino-Milano si scalda in vista di giugno. Dal punto di vista statistico, Calabria si è sempre distinto per la sua costanza di rendimento. È un giocatore che combina solidità difensiva e capacità di contribuire alla fase offensiva, con una buona visione di gioco e capacità di cross. Inoltre, la sua versatilità gli permette di giocare sia come terzino destro in una difesa a quattro che come esterno in un sistema a tre, adattandosi facilmente alle esigenze dell’allenatore.