Thiago Motta lo ha chiesto a Giuntoli: 40 milioni per il nuovo difensore

Thiago Motta ha chiesto a Giuntoli un colpo importante, con un investimento da 40 milioni circa. La Juve ne ha davvero bisogno

I bianconeri hanno già deciso di mettere mano al portafogli per alzare il livello della rosa e soprattutto urge rinforzare il reparto arretrato. C’è un nome che sarebbe perfetto per Motta, nonostante la valutazione altissima.

La Juventus deve pensare all’attualità e anche al futuro, con delle basi solide con cui alimentare il progetto iniziato da Thiago Motta. Gli infortuni e il rendimento altalenante di qualche acquisto ha complicato le cose in casa bianconera e difatti a gennaio bisognerà intervenire per correggere il tiro. Il budget a disposizione non è altissimo e per questo si sta pensando anche di prendere un difensore, numericamente necessario, spostando però il vero investimento all’estate. Si perché a giugno c’è la l’idea di mettere mano al portafogli e rifondare il reparto, con un colpo giovane e di prospettiva su cui costruire la squadra del domani.

Come avvenuto con Bonucci, Barzagli e Chiellini, la Juve è sempre stata abituata anche in tempi recenti ad avere grandi difensori italiani. Con il recupero di Bremer e Cabal serve un terzo nome di livello e il profilo giusto potrebbe essere quello di Giorgio Scalvini. Il classe 2003 dell’Atalanta è tornato da poco dal lungo stop per la rottura del crociato e ha davanti a sé una carriera luminosa.

La Juventus vuole Scalvini a giugno: un colpo da 40 milioni

Scalvini ha collezionato in questo campionato pochissimi minuti, a causa di un problema alla spalla che lo ha ulteriormente rallentato dopo il rientro dal crociato. Adesso sta bene ed è pronto a riconquistare un posto tra i convocati di Luciano Spalletti. Con Bastoni e Calafiori compone un trio perfettamente assortito, che può garantire tantissimo ai colori azzurri di qui a breve.

La Juventus ha messo nel mirino Scalvini per giugno e sarebbe pronta ad investire una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ovvero quello che chiedono i Percassi. Nonostante l’infortunio, vista la giovane età, è un prezzo ragionevole, anche perché sistemerebbe il reparto una volta per tutte per i prossimi 10 anni. La concorrenza di certo non manca, soprattutto dalla Premier League, ma Giuntoli si sta muovendo sotto traccia per anticipare tutti e piazzare l’affondo decisivo nei prossimi mesi.