Arriva il no per il suo pupillo: Thiago Motta è distrutto

Brutte notizie per la Juventus che si è vista rifilare un no secco dal club per il giocatore: salta l’arrivo del pupillo di Thiago Motta

La strada continua ad essere in salita per la Juventus di Thiago Motta che in campionato continua ad infilare pareggi senza trovare la continuità di rendimento utile per poter restare in corsa per il titolo e lottare per un posto nella prossima Champions League.

La squadra bianconera sta incontrando non poche difficoltà e per questo motivo il ds Cristiano Giuntoli è pronto ad intervenire sul mercato per dare una mano al proprio allenatore. Alla Juventus c’è l’urgente bisogno di portare a casa ben due difensori visti gli infortuni di Bremer e Cabal e l’imminente cessione di Danilo, messo fuori rosa dal club bianconero negli ultimi giorni poiché considerato ormai fuori dal progetto da parte della società e da Thiago Motta.

L’esclusione del brasiliano obbliga la Juventus a mettere a segno almeno due colpi per il reparto arretrato ed i due nomi più caldi sono quelli di Hancko e Antonio Silva. Il difensore del Feyenoord piace molto ai bianconeri e allo stesso Giuntoli che ha confermato l’interesse del club, mentre il centrale del Benfica sogna di poter giocare nella Juventus come dichiarato dal suo agente Jorge Mendes che sta mediando tra bianconeri e lusitani per sbloccare la trattativa.

Una trattativa che si è arenata, invece, è quella che avrebbe dovuto portare uno dei pupilli di Thiago Motta a Torino, vale a dire Sam Beukema, uno dei fedelissimi del tecnico bianconero quando era al Bologna.

Juventus, niente Beukema: no secco del Bologna

La Juventus porterà almeno due difensori a casa nella prossima sessione di mercato, ma nessuno di questi sarà Sam Beukema. Il difensore olandese, pupillo di Thiago Motta, era proprio una delle richieste del tecnico bianconero per il mercato di gennaio, ma il suo trasferimento a Torino non avverrà in quanto il Bologna non ha alcuna intenzione di cederlo in questa sessione.

Il club rossoblu, infatti, avrebbe rifilato un no secco all’offerta della Juventus, ritenendo il giocatore incedibile in questa fase della stagione. Più facile che i felsinei possano cedere il giocatore in estate quando potranno mettere a segno una grossa plusvalenza in modo così da finanziare il proprio mercato in entrata.

Una brutta notizia per la Juventus e per Thiago Motta che sognava di poter allenare uno dei suoi pupilli anche a Torino, ma così non sarà. I bianconeri, però, continueranno a seguire la crescita di Beukema e potrebbero tornare alla carica la prossima estate, coscienti del fatto che il giocatore è molto ambizioso e vorrà giocare in un top club nei prossimi anni, come confermato da lui stesso in un’intervista a RTV Oost.

Saltato Beukema, Thiago Motta spera ora che la Juventus acceleri in maniera netta su Hancko e Antonio Silva, altri due obiettivi molto caldi per il reparto arretrato. Freddissima, invece, la pista che porta a Milan Skriniar che è sempre più diretto verso la cessione in prestito al Galatasaray.