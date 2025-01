Nuovo allenatore e affare saltato: rivoluzione Juventus

Nuovo allenatore e affare saltato: il cambio del tecnico complica i piani della Juventus. Che quindi deve cambiare obiettivo per gennaio

L’anno nuovo, purtroppo, non inizia con una buona notizia per la Juventus. Il cambio tecnico del Milan, prossimo avversario dei bianconeri nella semifinale di Supercoppa, ha infatti bloccato l’arrivo del difensore che Giuntoli aveva messo nel mirino. Ma andiamo con ordine.

Ricapitolando quello che è successo nella parte finale del 2024, con degli infortuni che hanno costretto Motta a inventarsi ogni partita una difesa nuova, e costringeranno Giuntoli a intervenire nel pacchetto arretrato, tra i tanti nomi accostati alla società bianconera è venuto fuori anche quello di Tomori: con Paulo Fonseca, il centrale, ha trovato pochissimo spazio nel corso della stagione e avrebbe chiesto la cessione. Ma l’avventura del portoghese in sella al Milan è finita, come sappiamo, e i rossoneri proprio ieri hanno presentato Sergio Conceicao, papà di Francisco, che si vedranno in Arabia Saudita per quel match che mette in palio l’accesso alla finale del primo trofeo stagionale. Insomma, una storia da raccontare questa, com’è da raccontare, riportando le informazioni che sono state mette nero su bianco da Sky, quella che sarebbe la prima decisione del nuovo allenatore.

Conceicao blocca l’uscita di Tomori

Il nuovo tecnico avrebbe deciso di bloccare l’addio di Tomori, che sembrava come detto destinato alla Juventus. L’ex guida del Porto vuole valutare, evidentemente, tutti gli elementi che ha a disposizione e poi decidere chi può fare al caso del suo progetto e chi invece può essere ceduto. Quindi l’arrivo del difensore inglese in bianconero è assai complicato. Sì, direte voi, magari tra un paio di settimane questa situazione potrebbe cambiare, ma il problema serio è che Giuntoli non ha tempo. Deve subito immettere nelle rosa dei nuovi innesti.

E allora ecco che senza dubbio salgono le quotazioni di Antonio Silva del Benfica, che potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. E rimane all’orizzonte, anche se pure questa pista è complicata, Kiwior dell’Arsenal. O magari chissà, potrebbe arrivare il colpo a sorpresa. Vedremo.