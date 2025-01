Svolta alla Yildiz: incontro con gli agenti, la Juve lo vuole a tutti i costi

La Juventus al lavoro per mettere le mani su un nuovo futuro campione: incontro con gli agenti in programma, lo vuole a tutti i costi

La stagione della Juventus è stata fin qui molto travagliata ed il nuovo progetto iniziato con Thiago Motta sta incontrando non poche difficoltà, considerata anche l’età media della rosa che è molto bassa.

Anche in un anno complesso come questo, però, il club bianconero ha comunque dei motivi per sorridere e tra questi vi sono i tanti giovani che si stanno mettendo in luce in questa prima parte di stagione. Se Kenan Yildiz, a cui è stata affidata la maglia numero 10, sta confermando tutto il suo potenziale già messo in mostra lo scorso anno, altri giovani promettenti si stanno facendo ben valere quest’anno come ad esempio Nicolò Savona.

I tanti infortuni nel reparto arretrato hanno permesso al difensore di scalare le gerarchie e di ritagliarsi un posto da titolare, tanto che Thiago Motta continua a tenerlo in campo nonostante abbia recuperato alcuni giocatori. La crescita di Savona è stata importante ed il tecnico bianconero lo sta premiando nel miglior modo possibile. Il nuovo percorso intrapreso dalla Juventus, in un periodo dove economicamente c’è poco da stare allegri, riguarda proprio il puntare sui giovani ed anche sul mercato i bianconeri seguono questa linea.

Non a caso, Giuntoli sta lavorando anche per portare a Torino nuovi talenti alla Yildiz che hanno tutto per diventare dei futuri campioni e nella lista del ds è finito un altro giocatore proveniente dalla Germania, ovvero Kevin Nana Motowilczuk, perla del Babelsberg.

Juventus, occhi sul talentino Nana Motowilczuk: bianconeri stregati

Kevin Nana Motowilczuk, trequartista ed esterno d’attacco sinistro classe 2007, è il nuovo talentino finito nel mirino della Juventus. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, i bianconeri sarebbero rimasti stregati dalle abilità mostrate dal giovane giocatore del Babelsberg ed avrebbero intenzione di portarlo a Torino quanto prima.

La Vecchia Signora lo sta seguendo con interesse e in questi giorni ci sarebbe stato un incontro a Torino con il padre e l’agente del giocatore per parlare del suo possibile trasferimento. La Juventus non è però la sola ad essere interessata al giovane tedesco di origini polacche che piace anche a Bayern Monaco e Borussia Dortmund e per i bianconeri non sarà facile avere la meglio.

Proprio per questo, Giuntoli sta cercando di anticipare i tempi trovando un accordo con il padre ed il suo entourage e mettere la Juventus in una posizione di vantaggio rispetto agli altri club. Inoltre, il fatto che Nana Motowilczuk sia acquistabile a costo zero può aiutare non poco i bianconeri che sperano di convincere il ragazzo e i suoi agenti a scegliere Torino come luogo per continuare a crescere.