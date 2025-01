Dani Olmo in Serie A: la Juve trova la formula vincente

Dani Olmo in Serie A: i guai del Barcellona aprono ad uno scenario clamoroso. Ecco come il giocatore può arrivare alla Juventus

Sarebbe un colpo cotto e mangiato, senza nessuna possibilità poi di rivederlo in bianconero il prossimo anno. Quindi un colpo di quelli fatti per vincere nell’immediato, senza guardare al futuro. E non sappiamo se la Juventus abbia questa idea in testa, la sensazione è quella di una società che vuole gettare le basi per vincere sì, ma non subito, perché anche le scelte che sono arrivate e che stanno arrivando ci indicano una rotta tracciata.

Parliamo comunque di quello che sta succedendo attorno a Dani Olmo. Come sappiamo il Barcellona al momento non può tesserare il giocatore sul quale si sono già avventate diverse squadre della Premier League. Ma non solo, secondo le informazioni che sono state riportate da Alessandro Jacobone, per fare da “stampella” ai catalani, e quindi per aiutare poi la formazione spagnola a tesserarlo a tutti gli effetti il prossimo anno, sia la Juventus che il Milan potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di un arrivo temporaneo.

Dani Olmo alla Juventus: ecco la formula

“Una volta alle strette, il Barcellona si troverà costretto a fare delle scelte, con in mano tanta lama e con poco manico, potrebbe aprire a soluzioni vantaggiose, seppur momentanee. Ieri parlavo di prestito come soluzione ponte, il Milan monitora la situazione, ma non è il solo, Juventus in primis”.

In poche parole un prestito per sei mesi e poi rispedirlo al mittente. Olmo, spagnolo che ha fatto benissimo al Lipsia prima di trasferirsi in Spagna, è uno di quei giocatori in grado, con una sola giocata, di trovare la soluzione vincente. Potrebbe essere utile alla causa bianconera, dietro l’unica punta o magari anche come falso nove. Però in questo modo non ci sarebbe futuro, come abbiamo detto prima, e non sembra questa l’intenzione di Cristiano Giuntoli, che anche spedendo via Danilo, pronto all’uscita, ha dimostrato di voler prendere una rotta ben precisa. E voi, che cosa fareste?