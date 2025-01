“Non è felice”: alla Juventus dopo la Supercoppa

Cresce il malcontento del giocatore finito nel mirino della Juventus: può finire ai bianconeri dopo la Supercoppa

Gennaio è finalmente arrivato e con esso la sessione invernale di mercato dove la Juventus è chiamata ad acquistare rinforzi in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca d’impegni.

I bianconeri, messo alla porta anche Danilo che dovrebbe liberarsi presto e firmare per il Napoli, hanno l’urgenza di regalare a Thiago Motta almeno due difensori. Il reparto arretrato è in grande difficoltà ed il ds Cristiano Giuntoli sta sondando diverse piste per capire quale giocatore possa essere adatto agli schemi e all’idea di gioco del tecnico bianconero che si aspetta rinforzi di qualità.

Nelle ultime settimane si sono fatti davvero tantissimi nomi ed uno dei profili che più piace alla dirigenza bianconera e allo stesso Giuntoli è quello di Fikayo Tomori. La Juventus sta seguendo da alcuni giorni il difensore del Milan ed il fatto che i rossoneri abbiano cambiato allenatore sostituendo Fonseca con Sergio Conçeiçao non ha fatto cambiare idea ai bianconeri che preparano l’assalto decisivo.

Juventus, assalto a Tomori: può arrivare dopo la Supercoppa

In questi giorni la Juventus sarà impegnata in Supercoppa in Arabia Saudita dove affronterà il Milan nella semifinale e per i bianconeri sarà anche l’opportunità per parlare di mercato. Giuntoli ha messo gli occhi su Fikayo Tomori per rafforzare il reparto difensivo e approccerà i rossoneri per poter discutere del suo trasferimento.

Nonostante ci sia ora Sergio Conçeiçao sulla panchina del Milan, il difensore non avrebbe cambiato idea e sarebbe ancora deciso a lasciare i rossoneri, non essendo contento del poco spazio avuto fin qui. A rivelarlo è stato il giornalista di fede rossonera Alessandro Jacobone tramite il proprio profilo X, sottolineando come il Milan abbia anche la necessità di monetizzare per poter poi finanziarie il proprio mercato.

Per convincere il Milan però, fa sapere Jacobone, la Juventus dovrà fare un’offerta che soddisfi la dirigenza rossonera che non intende svendere il proprio giocatore. Per questo motivo, l’incontro tra le due parti in Arabia Saudita sarà fondamentale per capire se ci saranno margini per il trasferimento a Torino di Tomori oppure no dopo la Supercoppa.

Giuntoli sta sondando diverse opzioni e qualora il Milan dovesse fare muro, sarebbe pronto a virare su altri due profili che pure aggradano moltissimo la Juventus quali Hancko ed Antonio Silva.