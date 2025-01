Dal Psg alla Juventus: firma bianconera e Inter ko

Dal Psg alla Juventus, Giuntoli scatenato e anche Marotta va ko. I bianconeri bruciano l’Inter e piazzano il colpo clamoroso. Firma fino al 2026

Il difensore va bene, dovrà arrivare e lo sappiamo. Ma quanto arriva dalla Francia è una notizia clamorosa, che vede la Juve assoluta protagonista sul mercato e pronta a chiudere un colpaccio vero e proprio.

Un colpo in attacco, e non quel centravanti che possa prendere il posto di Vlahovic all’occasione, ma ha un altro elemento, uno di quelli che, nonostante non sia più giovanissimo – e questo bisogna dirlo – può serenamente fare la differenza. Dal Psg alla Juventus, con l’Inter messa ko dalla mossa di Giuntoli che ha già intavolato il discorso con i francesi secondo il portale footmercato.net. Ed è un discorso bello importante, uno di quelli che possono davvero alzare il livello tecnico della rosa di Thiago Motta.

Dal Psg alla Juventus: Motta vuole Asensio

A Torino molti ancora lo ricordano per quel gol in finale di Champions che di fatto ha chiuso i conti. Ma Marco Asensio è molto altro. In Francia sperava di trovare più spazio rispetto a quello che ha sempre avuto con il Real Madrid, società nella quale ha sì giocato, ma mai come un titolare fisso, ma le cose non sono andate per il verso giusto, diciamo che, anzi, le cose sono andate tutte alla rovescia.

Il profilo è assai apprezzato da Motta – viene messo nero su bianco – e la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. E, con la Juventus, dovrebbe poi firmare fino al 30 giugno del 2026. Perché se prendi un giocatore del genere, poi hai tutta l’intenzione di tenerlo. Su di lui, viene ancora sottolineato, ci sarebbe l’interesse anche dell’Inter oltre che di qualche squadra spagnola, ma Giuntoli sembra avanti in questa possibile operazione. Insomma, sarebbe un colpo clamoroso, uno di quelli capaci di sparigliare le carte in tavola e dare un ulteriore carta da giocare a Motta sulla prima linea. Anche se, lo sappiamo, le priorità dentro la Juventus al momento sono altre.