La bomba di mercato arriva dai social: Juve, è tutto fatto

La Juventus pronta a muoversi sul mercato invernale. La bomba di mercato arriva tramite i social: imminente l’ufficialità.

Sarà una sessione invernale ricca di colpi per la Juventus, intenzionata ad avviare una vera e propria rivoluzione tesa a rafforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Un restyling che passerà non soltanto attraverso l’ingaggio di elementi di comprovata qualità ed esperienza in campo internazionale ma anche da varie partenze, finalizzate ad incrementare il budget a disposizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Diversi gli elementi dell’attuale gruppo in lista di sbarco. E’ il caso, ad esempio, di Danilo addirittura escluso dai convocati per le final four di Supercoppa Italiana. L’ennesima delusione in questa prima parte della stagione per il 33enne, mai realmente entrato in sintonia con il suo allenatore. Poco utilizzato fino a settembre, il capitano è poi riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in seguito ai gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e Juan Cabal tuttavia il feeling tra i due ha fatto fatica a decollare.

Il contratto che lo lega alla Vecchia Signora scade tra 6 mesi: da qui l’idea, da parte del club, di venderlo subito così da incamerare risorse fresche da reinvestire e scongiurarne l’addio a parametro zero. Il brasiliano, in questi giorni, è finito nel mirino del Napoli, attivatosi su input di Antonio Conte che lo considera il sostituto ideale di Alessandro Buongiorno. I partenopei si sono quindi fatti avanti, ottenendo il pieno gradimento di Danilo il quale, sui social network, ha postato una foto che certifica l’imminente separazione dalla Juve.

Mercato Juventus, colpo in vista: la conferma dai social

Il centrale, su Instagram, ha pubblicato un’immagine che lo vede a torso nudo sulla neve. Fin qui tutto normale: a fare notizia è il particolare filtro utilizzato dal classe 1991, che “tinge” l’ambiente circostante di azzurro. Una scelta tutt’altro che casuale: l’azzurro, infatti, è il colore simbolo del Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2)

Il divorzio, salvo sorprese, si avvicina quindi. Resta da capire, a questo punto, come si concluderà la trattativa. Il Napoli vorrebbe prenderlo a titolo gratuito, facendo leva sulla volontà espressa da Danilo mentre Giuntoli preferirebbe incassare almeno un conguaglio economico. A lasciare Torino sarà anche Nicolò Fagioli, nel mirino sia del Napoli che del Marsiglia. Possibile, infine, la partenza di Samuel Mbangula molto apprezzato dal Feyenoord. Giuntoli pianifica le prossime mosse. Serve qualche cessioni per esaudire le richieste di Motta.