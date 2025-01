Rottura col Diavolo e Giuntoli fiuta l’affare: avviati i contatti con il giocatore in uscita. Anche se c’è un grosso ostacolo da superare

Rottura col Diavolo. E Cristiano Giuntoli fiuta l’affare. Ma non un’annusata così, una di quelle tanto per fare, ma un vero e proprio inizio di trattative. Sì, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, il direttore dell’area tecnica della Juventus vuole un giocatore ai margini del progetto. Anche se, ovviamente, c’è un grosso ostacolo.

Ma andiamo con ordine e vediamo, prima, quale sarebbe l’intenzione della Juventus: i bianconeri, non pensano solamente ad Asensio del Psg, ma anche a Rashford del Manchester United. L’esterno offensivo è ai ferri corti con Amorim che ha dato anche il suo via libera all’addio, si legge in Inghilterra, e il sito italiano specializzato da molti anni nelle trattative di mercato, ha svelato che Giuntoli avrebbe avviato i contatti con l’entourage del calciatore. E che giocatore, aggiungeremmo noi. Uno in grado di creare sempre la superiorità numerica lì davanti. Certo, non è semplice, parliamo di quell’ostacolo anticipato prima. Che vi riportiamo adesso.

Rashford alla Juventus: ostacolo ingaggio

E l’ostacolo sono i 15 milioni di euro all’anno che l’attaccante prende. Una cifra decisamente fuori dalla portata della Juventus, troppo fuori da quelle che sono le intenzioni di Giuntoli di abbassare il monte ingaggi. Quindi è un problema, a meno che il centravanti non decida di cambiare totalmente vita e accettare un’offerta al ribasso da parte della Juve. Per rimettersi in gioco, per cambiare prospettiva, per giocare con continuità e dimostrare a tutti di essere ancora un giocatore importante.

E questo è un intoppo bello grosso, al quale va aggiunto un altro fatto: su Rashford ci sono gli interessi non solo di qualche squadra inglese ma anche del Psg, che in uscita ha Asensio – ve ne abbiamo parlato prima – e qualche altro attaccante, come Kolo Muani, anche lui accostato ai piemontesi. Intrecci clamorosi di mercato, con la Juventus che è sempre protagonista. E già questo, secondo noi, è un bene.