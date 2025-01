Juventus, ‘retrocessione’ per Koopmeiners: “Prestito emergenziale”

“Ma davvero qualcuno pensa che Motta abbia perso perché ha tolto Vlahovic? Non teneva un pallone, sempre fuori dal gioco, in ritardo sui contropiede. Il peggiore con Koopmeiners. L’olandese ha giocato come un anonimo prodotto Next Gen prestato per emergenza alla prima squadra”. Boom, un commento che non lascia spazio ad altre parole. L’olandese, che raramente ha brillato nel corso di questa stagione, ha finito il tempo a sua disposizione.