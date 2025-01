Adesso o mai più: così la Juve si libera di Vlahovic subito

La Juventus si prepara a dire addio a Vlahovic, tra i peggiori in campo contro il Milan. Il piano di Giuntoli: divorzio imminente.

Una notte amara, che porterà conseguenze concrete nei prossimi giorni. La Juventus riflette, dopo la pesante sconfitta (la seconda stagionale considerando anche quella in Champions League contro lo Stoccarda) subita per mano del Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. Svanito il sogno di vincere il trofeo, ora i bianconeri torneranno a concentrarsi sul mercato al fine di apportare quei correttivi ritenuti necessari per potenziare la rosa. Tante le operazioni in cantiere, tra cui diverse cessioni. In partenza, tra gli altri, c’è pure Dusan Vlahovic.

Il 24enne serbo, venerdì scorso a Riad, ha offerto l’ennesima prestazione negativa fallendo almeno due occasioni davanti alla porta difesa da Mike Maignan. Errori gravi, che si aggiungono a quelli già collezionati in questi mesi e che hanno fatto perdere all’ex Fiorentina lo status di intoccabile. Il contratto che lo lega alla Vecchia Signora scade il 30 giugno 2026 e, finora, tutti gli incontri andati in scena tra il suo agente Darko Ristic ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si sono rivelati sufficienti per trovare l’accordo sul rinnovo.

Elementi che hanno spinto il manager ad inserire il classe 2000 (autore di 12 reti in 23 apparizioni complessive) nella lista dei cedibili. Vlahovic, in particolare, è finito nel mirino dell’Arsenal messosi alla ricerca di un giocatore offensivo in seguito all’infortunio rimediato da Bukayo Saka. Diversi i profili vagliati dalla dirigenza dei Gunners, tra cui quelli di Bryan Mbeumo del Brentford e Jamie Bynoe-Gittens in forza al Borussia Dortmund. Alla fine, però, la scelta è ricaduta proprio sul centravanti della Juventus, ritenuto il terminale offensivo migliore da regalare al tecnico Mikel Arteta entro la fine del mese di gennaio.

Mercato Juventus, Vlahovic ai saluti: andrà in Premier League

L’interesse espresso dalla formazione inglese, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Rudy Galetti, risulta quanto mai concreto, con i contatti destinati ad intensificarsi a stretto giro di posta. Giuntoli, dal canto suo, tramite la partenza di Vlahovic, conta di incamerare tra i 40 e i 50 milioni da destinare subito all’acquisto di almeno un paio di punte. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Joshua Zirkzee in procinto di lasciare il Manchester United.

Viva, inoltre, l’opzione Patrik Schick ritenuto non del tutto imprescindibile dal Bayer Leverkusen. Sullo sfondo, infine, resta Benjamin Sesko il cui addio al Lipsia appare ormai soltanto una questione di tempo. La Juve pianifica le mosse per tornare grande e superare il prolungato momento di difficoltà: a Torino, per Vlahovic, non ci sarà più posto.