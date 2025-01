Uno svincolato dalla Serie A per la Juventus: Giuntoli lo conosce molto bene

La Juventus pronta a pescare dal mercato degli svincolati. Grande esperienza e qualità: ecco il nome seguito da Giuntoli.

Si prepara a piazzare almeno tre colpi in entrata la Juventus durante la sessione invernale del mercato. I regali per Thiago Motta, poi, potrebbero diventare 4 nel caso in cui dovessero andare in porto le cessioni messe in cantiere dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La priorità, in tal senso, consisterà nel prendere un centrale difensivo di comprovata qualità, capace di raccogliere il testimone lasciato dall’infortunato Gleison Bremer.

Diversi i profili vagliati dal manager, tra cui quelli di David Hancko del Feyenoord e di Antonio Silva di proprietà del Benfica. Sia lo slovacco ex Fiorentina che il portoghese, attraverso i rispettivi agenti, hanno fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino. Entrambe le operazioni, però, risultano complicate a causa delle pretese economiche degli olandesi (almeno 20 milioni) e della società lusitana (non intenzionata a lasciar partire il 21enne in prestito). Complicazioni che hanno spinto la Vecchia Signora ad iscriversi alla corsa riguardante Fikayo Tomori, scivolato indietro nelle gerarchie del Milan.

Il 27enne inglese, poco considerato dall’ormai ex allenatore rossonero Paulo Fonseca, fino a qualche giorno sembrava destinato a cambiare aria. Ora, invece, la sua partenza è stata stoppata da Sergio Conceicao che lo valuterà nelle prossime settimane. Previsto, inoltre, l’ingaggio di un sostituto di Juan Cabal per il quale la stagione, così come per Bremer, si è già conclusa. Giuntoli, stando a quanto rivelato dal talent scout Michele Fratini intervenuto alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda su Youtube, ha messo nel mirino un giocatore diventato, da poco, svincolato.

Mercato Juventus, nel mirino uno svincolato: Giuntoli lo conosce bene

Parliamo di Mario Rui, lasciato libero dal Napoli nei giorni scorsi. Il terzino 33enne, in seguito allo sbarco in panchina di Antonio Conte, è finito ai margini del progetto azzurro senza mai essere utilizzato dal tecnico salentino in campionato. Il divorzio ufficiale tra le parti è andato in scena il 30 dicembre ed ora il classe 1991 ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di una squadra in cui ripartire e provare a tornare protagonista.

Giuntoli, che lo conosce bene avendo condiviso con lui numerosi momenti positivi ai tempi del Napoli guidato prima da Maurizio Sarri e poi da Luciano Spalletti, si è attivato non escludendo l’idea di tesserarlo al termine della Supercoppa Italiana. Un rinforzo low-cost, dal rendimento garantito. Previsto, infine, l’acquisto di un vice-Vlahovic: piace molto Lorenzo Lucca dell’Udinese. Work in progress. La rivoluzione bianconera si avvicina.