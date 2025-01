Dalla Juventus al Milan, piovono conferme: è tutto vero

Occhi in casa Juventus per il Milan che è pronto a chiudere un colpo andando a pescare dalla rosa a disposizione di Thiago Motta.

Il calciomercato di gennaio è in corso ma le squadre sono al lavoro già in vista della prossima stagione con il Milan pronto a fare un tentativo per una stella bianconera.

Il Milan pensa già alla prossima stagione in sede di mercato ed un nome caldo sull’agenda di Zlatan Ibrahimovic è quello di un calciatore della Juventus. I rossoneri stanno vivendo una stagione altalenante che ha portato al cambio di allenatore con l’addio di Paulo Fonseca rimpiazzato dall’arrivo in rossonero di Sergio Conceicao. Proprio l’ex allenatore del Porto avrebbe fatto una richiesta ben precisa alla dirigenza del club meneghino per quello che riguarda le trattative in vista della prossima stagione.

Calciomercato, il Milan guarda in casa Juventus in vista della prossima estate

Secondo quanto affermato da Juvefc.com, il Milan avrebbe messo nel mirino Francisco Conceicao, figlio di Sergio, con l’intenzione di riunire nuovamente padre e figlio in vista della prossima stagione. Un affare non semplice per i rossoneri ma neanche impossibile.

L’ala classe 2002 è in prestito fino alla fine della stagione alla Juventus con i bianconeri che non hanno nessun diritto per riscattare il cartellino del centrocampista offensivo se non un’intesa verbale con i portoghesi. La Juventus si è impegnata con i lusitani nell’assicurare di voler pagare i 30 milioni di euro necessari entro la fine della stagione ma se così non fosse il destino di Conceicao potrebbe cambiare.

Sergio, padre di Francisco, avrebbe inserito nella lista dei desideri il cartellino del figlio in vista della prossima estate. Il tecnico portoghese dovrà guadagnarsi la conferma al Milan per la prossima stagione ma, a meno di una catastrofe durante la seconda parte di campionato, sarà lui a guidare i rossoneri nel 2025/2026. Il club meneghino potrebbe quindi inserirsi nella trattativa nel caso in cui non dovesse arrivare il pagamento dei 30 milioni da parte della Juventus.

Conceicao andrebbe a prendere il posto in rosa di Samuel Chukwueze con il nigeriano che non è riuscito a convincere a pieno in questo anno e mezzo vissuto al Milan. Sull’ex Villarreal ci sono diverse società, in particolare in Spagna, pronte a fare un’offerta ai rossoneri per cercare di riportare il calciatore ne LaLiga, campionato dove è riuscito a mostrare tutte le sue potenzialità.