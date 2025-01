Juve, è ufficiale: la rescissione è un fulmine a ciel sereno

Il club bianconero, con una comunicazione affidata ai canali istituzionali, ha rescisso il contratto dell’atleta: addio dopo un anno e mezzo

C’è una Juve che zoppica, e non poco, incarnata dalla squadra di Thiago Motta, distante dalla vetta in campionato e clamorosamente sconfitta dal Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale. Ma c’è anche una Juve che va a gonfie vele, decisa a riprendersi quella supremazia strappatale dalla Roma nelle ultime due annate.

Stiamo ovviamente parlando della Juventus Women, brillante capolista della Serie A Femminile con 7 punti di vantaggio sulle seconde, l’Inter e la ‘solita’ Roma. Pur essendo davvero presto per pensare che un tale distacco già basti per poter tornare a festeggiare lo Scudetto a tre anni di distanza dall’ultima volta, le ragazze di Massimiliano Canzi stanno mettendo fieno in cascina in vista della Poule Scudetto, il mini campionato che si disputerà con gare di andata e ritorno tra le prime 5 classificate della Regular Season. Le bianconere, se arrivassero con questo distacco alla fase conclusiva, metterebbero una seria ipoteca sul Tricolore. Ma la strada, come detto, è ancora lunga ed impervia.

Juve, ecco la prima decisione di gennaio: addio al portiere

Attraverso un comunicato affidato ai propri canali ufficiali, la società piemontese ha reso nota una decisione per certi versi inaspettata. Ilaria Toniolo, portiere classe ’97 arrivata a Torino nell’estate del 2023 e attualmente in prestito al Parma, non è più una giocatrice bianconera. È infatti arrivata la risoluzione consensuale del contratto.

“Ilaria Toniolo non è più bianconera. Dopo la risoluzione del prestito con il Parma, è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1997 alla Juventus. Di ruolo portiere, Toniolo è arrivata nell’estate del 2023 nel nostro Club dopo l’esperienza in Serie B al Cittadella con cui ha recitato un ruolo da protagonista, accarezzando anche il sogno promozione sfumato, soltanto, nelle ultime giornate di campionato. Al termine della stagione 2023/2024, trascorsa in bianconero come terzo portiere, è arrivato il passaggio in prestito al Parma. Juventus ringrazia Ilaria e le augura buona fortuna per il futuro“, si legge nella nota ufficiale del club.