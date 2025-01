Juventus, Thiago Motta incredulo: rescissione immediata

Juventus, Thiago Motta incredulo: adesso si sono stancati tutti della situazione che si è creata dentro i bianconeri. “Rescissione immediata”

Niente da fare. Non c’è proprio nulla che possa cambiare le cose. Un problema che sembrava di poco conto, poi ci ha messo una vita a recuperare, e adesso questa nuova situazione che di fatto lo accompagna all’uscita.

Va tutto male dentro la Juventus. Non solo Thiago Motta, nel mirino dei tifosi che vorrebbero (non tutti) un cambio immediato in panchina, ma anche alcuni giocatori che mai hanno giocato nel corso di questa stagione e che non riescono in nessun modo ad entrare in forma. Diciamolo chiaramente: Milik ha di fatto bloccato la scorsa estate la possibilità di prendere un altro attaccante. Dentro lo staff tecnico, e anche la dirigenza, ci si aspettava che il centravanti polacco potesse tornare in squadra tra settembre e ottobre, poi il nuovo stop con tempi diluiti fino a dicembre e adesso un altro infortunio al polpaccio che lo ha messo di nuovo ko. Pazienza finita.

Juventus: rescissione per Milik

Questi continui problemi hanno messo in difficoltà Motta che non ha mai potuto mandare in campo un attaccante diverso di Vlahovic. E quando lo ha voluto sostituire non ha mai avuto una prima punta a disposizione. Male male, e questo è un problema che riguarda anche la società, che non ha tenuto conto in estate di questa possibilità. E gli errori in fase di programmazione si pagano, eccome. Li pagano tutti.

Detto questo, i tifosi adesso vogliono la rescissione del contratto. Nessuno ne può più. Anche Edoardo Mecca, influencer e tifoso della Juventus, ci è andato pesante sotto questo aspetto, dimostrando anche lui – ma il sentimento è di moltissimi altri – di aver perso la pazienza. Diciamo che sarebbe potuta andar in maniera diversa. Ma questa è la dimostrazione che uno deve badare a tutto e pensare a tutto, soprattutto quando si è alla Juve.