‘Rilancio’ da 50 milioni: boom boom Juventus, si chiude a gennaio

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione può chiudersi, definitivamente, a gennaio. ecco cosa potrebbe succedere.

Secondo quanto riportato da cmjornal, il Benfica potrebbe presto imprimere un’accelerata decisiva alla cessione del suo talentuoso difensore Antonio Silva. Nonostante inizialmente il club lusitano avesse assunto una posizione intransigente sulla valutazione del giocatore, fissando una cifra molto elevata, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un significativo ammorbidimento delle richieste economiche.

Fonti vicine alla società rivelano che il Benfica sarebbe ora disposto a lasciar partire Antonio Silva già a gennaio, per una cifra di circa 50 milioni di euro. Un cambiamento importante rispetto alla posizione iniziale, fatta trapelare in modo quasi monolitico, che lascia presagire la possibilità concreta di un trasferimento a breve termine.

Antonio Silva, cessione a gennaio: operazione da 50 milioni

Antonio Silva, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo. Le sue qualità difensive, unite a una notevole maturità tattica per la giovane età, hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui società di Premier League, Liga e Serie A.

Il difensore ha già dimostrato di poter reggere la pressione dei grandi palcoscenici, sia in campionato che in Champions League, guadagnandosi un posto fisso nella formazione del Benfica e nelle convocazioni della Nazionale portoghese. Con l’abbassamento della richiesta economica a 50 milioni di euro, il Benfica sembra intenzionato a favorire la cessione per massimizzare il valore del cartellino e garantire liquidità per eventuali rinforzi in entrata. Resta ora da vedere quale club riuscirà a farsi avanti con un’offerta concreta per assicurarsi uno dei giovani difensori più ambiti del panorama calcistico internazionale.

La situazione potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime settimane, con Antonio Silva che potrebbe diventare il protagonista di uno dei colpi di mercato più rilevanti della sessione invernale. Tra i club interessati al giovane talento portoghese, spicca la Juventus, che avrebbe messo Antonio Silva in cima alla lista dei rinforzi per la difesa. Con l’obiettivo di ringiovanire il reparto arretrato e garantirsi un pilastro per il futuro, la dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, starebbe monitorando con attenzione gli sviluppi della situazione. L’abbassamento della richiesta economica da parte del Benfica rappresenta un’opportunità allettante per il club torinese, che potrebbe sfruttare la finestra di gennaio per cercare di anticipare la concorrenza. Thiago Motta, tecnico della Juventus, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, ritenendo Antonio Silva perfetto per il suo sistema di gioco, grazie alle sue doti tecniche e alla capacità di impostare l’azione dalla difesa.