20 milioni per il bomber, la Juve lo vuole subito

Il nuovo infortunio di Milik sta portando la Juventus a guardarsi intorno in sede di mercato per regalare a Thiago Motta un nuovo attaccante.

L’assenza da inizio stagione del polacco sta pesando e non poco sul campionato della Juventus che non ha a disposizione un’alternativa vera e propria a Dusan Vlahovic.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare un nuovo attaccante da portare in bianconero in questa sessione di mercato e sono diversi i nomi sulla lista del direttore sportivo bianconero. Il dirigente in queste ore sta sondando un calciatore della Serie A che da tempo è nel mirino della Juventus. La richiesta è di circa 20 milioni di euro in caso di acquisto a titolo definitivo immediato. La Juve ci sta pensando con i bianconeri che vorrebbero però rimandare l’esborso alla prossima estate.

Calciomercato, la Juventus è pronta al colpo: servono 20 milioni

Uno dei nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Lorenzo Lucca. Classe 2000, l’attaccante sta vivendo una buona stagione all’Udinese essendo già a quota 7 reti in campionato ed avendo convinto Luciano Spalletti a convocarlo nella nazionale italiana.

Il cartellino del giocatore viene valutato circa 20 milioni di euro dall’Udinese che potrebbe dare l’ok alla partenza del centravanti solamente di fronte ad un’offerta di tale somma anche se l’idea del club bianconero è quella di provare a lottare con convinzione fino alla fine della stagione per cercare di raggiungere una posizione in Europa.

La Juventus vorrebbe evitare di spendere immediatamente 20 milioni di euro con i bianconeri che vorrebbero assicurarsi l’attaccante in prestito con diritto di riscatto da far diventare obbligo a seconda dei risultati ottenuti dalla squadra. L’Udinese sa però di poter chiedere anche di più a fine stagione nel caso in cui l’attaccante dovesse proseguire con questi ritmi fino al termine del campionato e non è disposta a cedere la punta in prestito. Un’alternativa per la Juventus è quella di provare ad inserire nell’affare il cartellino di un giovane come Mbangula.

Non c’è però solamente Lucca nel mirino della Juventus che ha da tempo messo nel mirino Kolo Muani per quello che riguarda l’attacco. Il francese non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique al PSG e potrebbe salutare la squadra durante il mercato invernale. Il PSG appare disposto a cederlo in prestito anche per provare a rivalutare il cartellino dell’attaccante che, restando spesso fuori dalla formazione titolare ha visto scendere il proprio valore in questa prima parte di stagione.