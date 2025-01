Non lo vogliono più vedere, torna da Guardiola dopo 6 mesi

Pep Guardiola guarda in casa Juventus per rinforzare la propria rosa in questa sessione di mercato invernale con il tecnico spagnolo pronto a riaccogliere un suo vecchio giocatore.

Il mercato invernale è entrato nel vivo con le squadre pronte a chiudere gli affari con l’intento di andare a migliorare la qualità delle proprie rose.

Il Manchester City, dopo un periodo estremamente difficile, si sta risollevando dal punto di vista dei risultati con la squadra inglese che non vuole mancare la qualificazione alla prossima Champions League. Guardiola sa di dover intervenire in sede di mercato per andare a puntellare l’organico a sua disposizione ed ha chiesto alla dirigenza l’acquisto di un giocatore ora in forza alla Juventus che ha avuto a disposizione per un brevissimo periodo in passato.

Calciomercato, il Manchester City è sulle tracce di un giocatore della Juventus

Stando a quanto affermato da Caughtoffside.com, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Douglas Luiz. Il brasiliano non riesce a trovare spazio alla corte di Thiago Motta e potrebbe tornare in Inghilterra per andare a sostituire Rodri, centrocampista e Pallone d’oro che dovrà restare fuori fino al termine della stagione.

Douglas Luiz è stato in passato un calciatore del Manchester City con il brasiliano che è stato acquistato nell’estate del 2017 dai Citizens per venire poi ceduto dopo circa un mese in prestito al Girona. Successivamente è passato a titolo definitivo all’Aston Villa dove è riuscito ad imporsi come uno dei migliori centrocampisti centrali del campionato di Premier League.

Ora Guardiola sembra essere certo di riuscire a rivitalizzare la carriera del brasiliano che sta facendo molta fatica con la maglia della Juventus. L’inizio dell’avventura in bianconero è stato da dimenticare per il mediano che viene lasciato spesso in panchina da Thiago Motta. Un affare che potrebbe concludersi positivamente in prestito oneroso con la Juventus che potrebbe veder rialzare le quotazioni del mediano anche in ottica cessione a titolo definitivo in vista dell’estate. Allo stesso tempo i bianconeri andrebbero a risparmiare su un pesante ingaggio.

Nel caso in cui dovesse andare in porto l’affare la Juventus potrebbe decidere di trattenere in rosa Nicolò Fagioli, finito anche lui nel mirino di diversi club in questa sessione di mercato invernale. Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista e sta spingendo con i bianconeri per arrivare al classe 2001, finito ai margini del progetto tecnico di Guardiola.