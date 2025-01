UFFICIALE Elkann, ingresso milionario: i tifosi ora sognano

Ufficiale Elkann, il 2025 si apre con il botto. C’è già l’annuncio dell’ingresso milionario e i tifosi adesso sognano. Ecco cosa è successo

Il 2025 si apre col botto. Uno di quelli importanti. Uno di quelli inaspettati. Una notizia clamorosa che riguarda l’amministratore delegato di Exor, nonché presidente di Stellantis e Ferrari, John Elkann.

Elkann da sempre dentro la Juventus, entra a far parte del consiglio d’amministrazione di Meta, la società fondata da Mark Zuckerberg, che gestisce Facebook, Instagram e Whatsapp tra le altre cose. Ad annunciarlo nella tarda serata di ieri è stato proprio l’imprenditore americano, in un messaggio pubblicato sui propri canali social, il suo mondo in poche parole. “Ha una grande esperienza nella gestione di grandi aziende globali, e porterà una prospettiva internazionale all’interno del Cda” ha detto il fondatore del primo, vero, social network che ha evidentemente cambiato il mondo.

Ufficiale Elkann: è nel CDA di Meta

“Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle più importanti compagnie del 21esimo secolo, e di portare la mia esperienza globale e prospettiva di lungo termine all’interno del consiglio di amministrazione, mentre Meta continua a plasmare ed espandere le frontiere dell’innovazione e della tecnologia”, ha invece detto Elkann nel momento in cui è uscita la notizia.

Nessuno spiffero sulla questione c’era stato fino all’annuncio ufficiale, una trattativa fatta e chiusa in silenzio che apre a degli scenari importanti per la famiglia che gestisce tra le altre cose anche la Juventus e chissà, magari anche per il club ci potrebbero essere delle nuove prospettive. Magari anche sotto il profilo della sponsorizzazione, visto che i bianconeri ancora non ne hanno uno. O magari, anche grazie a questo ingresso, ci potrebbero essere delle nuove entrate che potrebbero aiutare Giuntoli sul mercato. Difficile, ma non impossibile, visto che parliamo di una delle società più importanti del mondo in questo momento.