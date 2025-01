Juve, che affare: il colpo in difesa arriva dalla rivale

La Juventus continua ad essere alla ricerca di difensori. Il preferito di Giuntoli arriva dalla rivale: fissato il prezzo.

Proseguono senza sosta, in casa Juventus, le riflessioni relative al mercato invernale. Il club, infatti, cercherà di portare a Torino almeno 3 rinforzi di comprovata qualità di cui 2 difensori ed un attaccante capace di ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Tanti i profili valutati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli costretto, però, a far fronte e a dover gestire diverse problematiche.

Il dirigente, per quanto riguarda il reparto offensivo, sta battendo varie piste. Una di queste conduce a Joshua Zirkzee, ormai intenzionato a lasciare il Manchester United a causa delle critiche ricevute dai tifosi. I Red Devils non lo ritengono incedibile ma vorrebbero monetizzare la partenza dell’ex Bologna, così da ottenere i fondi necessari per acquistare Viktor Gyokeres. L”alternativa all’olandese è Randal Kolo Muani, impiegato con il contagocce al Paris Saint Germain: appena 453 minuti in campo tra tutte le competizioni. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Niclas Fullkrug, ai margini nel Westham.

In difesa, invece, i riflettori sono puntati soprattutto su Antonio Silva e David Hancko. Le pretese economiche avanzate dal Benfica (vuole oltre 30 milioni) e del Feyenoord (che valuta lo slovacco tra i 20 e i 25) hanno spinto la Vecchia Signora ad iscriversi alle corse riguardanti Kevin Danso del Lens e Ronald Araujo del Barcellona. Due soluzioni low-cost, che comporterebbero un esborso economico minimo visto che sia i francesi che i blaugrana si sono detti disposti a chiudere le due trattative tramite la formula del prestito. E non finisce qua.

Mercato Juventus, il difensore arriva dalla rivale: la firma in estate

Giuntoli, infatti, sta cominciando a pianificare anche le operazioni da concretizzare in estate. Il preferito del manager, in tal senso, è Giorgio Scalvini protagonista di una prima parte di stagione avara di soddisfazioni: fermo ai box fino a metà novembre per colpa della rottura del legamento crociato rimediato ad inizio giugno, il 21enne da quando è rientrato ha fatto fatica a riprendersi i gradi di titolare: appena 3 apparizioni, contro il Parma ed il Milan in Serie A e l’Inter in semifinale di Supercoppa italiana.

La Juventus, di conseguenza, vuole sfruttare questo momento di difficoltà per convincere il classe 2003 a dire addio alla Dea e trasferirsi alla corte di Motta. Gian Piero Gasperini, intanto, ha fissato il prezzo: serviranno almeno 30 milioni per acquistare il polivalente difensore. Giuntoli ci pensa. L’affare è in vista.