La ghigliottina di Giuntoli su Thiago Motta: la stessa fine di Gattuso

Giuntoli, mossa clamorosa: il rapporto tra il ds juventino e Thiago Motta non è più lo stesso di prima, il paragone con Gattuso preoccupa.

La Juve di Thiago Motta continua a non convincere e i tifosi si stanno spazientendo sempre di più. Dopo gli ultimi pareggi in campionato e (soprattutto) la sconfitta contro il Milan nella semifinale della Supercoppa italiana i fan bianconeri hanno espresso tutto il loro disappunto sui social, sottolineando tutte le difficoltà di una squadra che non sembra proprio riuscire a trovare equilibrio.

Inevitabilmente nel mirino è finito anche Thiago Motta, reo di non aver ancora trovato la quadra dopo cinque mesi e di compiere scelte discutibili: in tanti imputano all’ex allenatore del Bologna una sbagliata gestione dei cambi nel match contro i rossoneri. Probabilmente qualche aiuto arriverà dal mercato di gennaio, ma la sensazione è che Motta sia già arrivato a un bivio: ora non si può più sbagliare.

Cristiano Giuntoli ha più volte difeso pubblicamente il proprio allenatore, spiegando che il percorso è quello giusto e che questi primi mesi sono stati condizionati da qualche infortunio di troppo. Tuttavia, stando ad alcuni rumors, non è detto che oggi il rapporto tra il direttore sportivo e il tecnico sia più così idilliaco come nel recente passato.

Giuntoli taglia Thiago Motta! Non ci sono più dubbi

Anche il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parecchie perplessità sul futuro di Motta alla Juventus. Bargiggia, in un post pubblicato su X, fa un paragone che effettivamente spaventa i tifosi bianconeri. Il giornalista 62enne ha infatti scritto che di questo passo Thiago Motta rischia di fare come Gennaro Gattuso nelle stagioni in cui si sedette sulla panchina del Napoli.

‘Ringhio’ arrivò settimo il primo anno e concluse poi al quinto posto la seconda stagione. “E poi scattò la ghigliottina di Giuntoli“, aggiunge Bargiggia, convinto che avverrà la stessa cosa anche alla Juventus se non ci sarà un cambio di passo già nel girone di ritorno.

Tuttavia un utente fa notare che in realtà nei due anni al Napoli Gattuso è riuscito a vincere una Coppa Italia (proprio in finale contro la Juventus) e nella seconda stagione non è arrivato in Champions per il ‘suicidio’ casalingo contro il Verona. In più, sempre sotto il post di Bargiggia, viene ricordato che Gattuso non poté contare sul budget messo invece a disposizione di Motta. Infine un affondo del giornalista sulle scelte del tecnico bianconero: “Sui cambi Motta è un disastro – scrive Bargiggia – Vlahovic docet“.