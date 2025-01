18 milioni e campione del mondo in arrivo: che regalo per Thiago Motta

Il mercato bianconero è pronto ad infiammarsi: Giuntoli stavolta è pronto a superarsi, colpo stellare per 18 milioni

Saranno mesi intensi quelli che la Juventus è chiamata a vivere. Il ritardo in campionato e la recente – e cocente – delusione in Supercoppa non hanno reso felici i tifosi della Vecchia Signora. Tutt’altro.

Ecco perché il tema caldo era e rimane il calciomercato. Un tema che andrà trattato con intensità da qui a fine mese, in un gennaio che rischia di essere rovente per i colori bianconeri. Il motivo è presto detto. Diverse le lacune che lo stesso Thiago Motta ha evidenziato nel corso delle ultime settimane e a cui bisognerà trovare il più rapidamente possibile rimedio. In difesa, in particolare, dove i gravi infortuni di Bremer prima e Cabal poi iniziano a farsi pericolosamente sentire. Allo stesso tempo, si programma anche il futuro.

Non solo il presente, non solo gennaio: i fari della dirigenza juventina sono proiettati all’estate 2025, stagione nella quale si vivrà probabilmente l’ennesima grande rivoluzione bianconera. Sempre con Thiago Motta in panchina, nonostante le critiche non siano già mancate a pochi mesi dal suo approdo alla guida della Juve per il post Allegri. E proprio per accontentare l’allenatore arrivato dal Bologna, c’è un grande colpo che Giuntoli starebbe segretamente apparecchiando. E Thiago non potrebbe esserne più felice.

Juve, torna l’ex Serie A: affare da capogiro

La scorsa estate il centrocampo bianconero ha accolto alcuni nomi importanti, su tutti Douglas Luiz e Koopmeiners. Sia l’ex Aston Villa che l’olandese hanno deluso su tutti i fronti: bisognerà, dunque, porre rimedio. Ed il regalo promesso a Thiago Motta potrebbe arrivare dalla Liga.

Occhio a Rodrigo de Paul, calciatore che a Torino apprezzano da anni. Diego Simeone, nonostante le apparenti resistenze, stavolta potrebbe capitolare e dare il via alla partenza dell’argentino che in Serie A ha lasciato un ottimo ricordo. Ad un anno dalla scadenza coi ‘Colchoneros’ – il contratto di de Paul si esaurirà il 30 giugno 2026 – la trattativa potrebbe nascere sulla base di un approdo a titolo definitivo, sulla base di circa 20 milioni di euro.

Lato ingaggio de Paul percepisce 3,2 milioni di euro a stagione in quel di Madrid: non un grosso ostacolo per la dirigenza bianconera. Al momento si tratta di un’idea, una suggestione che però potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi. Ad oggi de Paul ha comunque collezionato 25 presenze con l’Atletico Madrid, segnando 3 gol e firmando 5 assist vincenti in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione alle dipendenze di Simeone.