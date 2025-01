Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: arriva subito a Torino. Ecco il primo innesto per Motta nella sessione invernale di mercato

Il primo colpo c’è. Forse con colpevole ritardo, visto che arriverà più o meno alle metà del mese di gennaio e la Juve sapeva da tempo che avrebbe avuto necessità di un innesto in difesa. Ma arrivati a questo punto meglio tardi che mai.

Arriva un difensore agli ordini di Thiago Motta, ormai ci siamo. E secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da La Repubblica, sarà a Torino la prossima settimana per le visite mediche e per la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri fino al termine di questa stagione. Accordo trovato per il prestito. Magari ci sarà anche il diritto di riscatto, vedremo nel momento in cui l’ufficialità renderà pubblici anche i dettagli. Ma ormai è fatta.

Calciomercato Juventus, arriva Araujo

Il difensore che Motta avrà a disposizione è Araujo del Barcellona. Uruguaiano, 25 anni, 191 centimetri, ha anche passaporto spagnolo quindi può essere serenamente tesserato dal club piemontese. Come detto arriva a titolo temporaneo ed è atteso in città la prossima settimana. Abile nell’uno contro uno, forte di testa, è anche abbastanza veloce. Quindi è il sostituto di Bremer, in poche parole. Adesso il tecnico aspetta l’uomo che dovrà, invece, prendere il posto di Cabal.

Ma non solo, in casa bianconera si tratta anche per un attaccante: Kolo Muani e Zirkzee sono i nomi più caldi, anche se sul primo c’è il forte interesse non solo dello United – che di conseguenza potrebbe liberare l’olandese – ma soprattutto del Tottenham alla ricerca di una prima punta di riferimento da far giocare con regolarità. Magari Giuntoli potrebbe piazzare la sorpresa, vedremo. Ma intanto il primo colpo lo ha piazzato ed è un colpo sicuramente importante, uno di quelli che aiuteranno nella seconda parte dell’annata. E anche in questo gennaio di fuoco con molte sfide interessanti, decisive per il futuro della stagione.