Scambio clamoroso per Dusan Vlahovic, lo fanno a fine gennaio

Sembra sia davvero arrivata al capolinea l’avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus: il bomber serbo può partire a gennaio.

Tutti i tifosi juventini si aspettano qualche grande colpo in questo mercato di gennaio. La delusione per la sconfitta in Supercoppa contro il Milan è stata davvero troppo forte e ha messo nuovamente a nudo i limiti dei bianconeri. Nemmeno Thiago Motta è stato risparmiato dalle critiche, specialmente per i cambi fatti nella ripresa. In particolare al tecnico bianconero è stata contestata la sostituzione di Dusan Vlahovic, che avrebbe fatto abbassare troppo la Juve.

Va tuttavia detto che nell’ora abbondante in cui è rimasto in campo l’attaccante serbo è stato praticamente un fantasma, come troppo spesso gli è capitato negli ultimi mesi. Non è certo un caso se la cessione di Vlahovic già in questa finestra di mercato invernale viene vista come una possibilità.

La Juve sta andando alla ricerca di un attaccante: il nuovo infortunio di Arek Milik per un problema al polpaccio costringe Giuntoli a sondare il terreno anche per un bomber. L’obiettivo è quello di avere un’alternativa a Vlahovic ma diversi rumors provenienti da Torino parlano anche di un possibile addio dell’ex viola. L’ultima voce arrivata dall’Inghilterra sembrerebbe confermarlo.

Non lo vogliono più vedere! Vlahovic via a gennaio

Secondo talkSPORT, infatti, la Juventus avrebbe offerto Dusan Vlahovic al Manchester United per arrivare a Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, passato in estate dal Bologna ai Red Devils, è uno dei pupilli di Motta: l’allenatore bianconero farebbe di tutto per riaverlo nuovamente a disposizione. L’avventura di Zirkzee a Manchester finora è stata davvero avara di soddisfazioni. Solo tre reti in Premier League, assieme a una serie di prestazioni non convincenti: uno score che sta allontanando sempre di più il giocatore dall’Inghilterra.

Il fatto che la Juve voglia riportarlo in Italia non è una notizia: l’elemento nuovo, però, è che i bianconeri sembrano disposti a inserire Vlahovic nella trattativa. Il bomber serbo vedrà scadere il suo contratto con la Juve nell’estate 2026 e finora non sembra siano stati fatti passi avanti per arrivare a un rinnovo. Per questo la dirigenza juventina sta valutando tutte le possibili soluzioni, compresa quella dell’addio nelle prossime settimane.

L’ex Fiorentina può godere di una certa stima in Premier League: il Chelsea non ha mai nascosto il proprio interessamento, anche se ora il Manchester United pare essere il club in prima fila per il 24enne.