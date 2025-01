Juve, che mazzata: tradimento totale, se ne va all’Inter

Il club nerazzurro può pensare ad un grande colpo: Juventus tradita, adesso può davvero firmare con l’Inter

Il derby della Mole si avvicina e cresce, con il passare delle ore, la voglia di riscatto della Juventus. I bianconeri non sono riusciti ad arrivare fino in fondo nella Supercoppa italiana di scena a Riad e che ha visto trionfare il Milan sull’Inter, in finale.

D’altro canto la situazione in casa Juve non è semplicissima, anche per quel che riguarda il calciomercato. Si moltiplicano le voci che riguardano Dusan Vlahovic ed una evidente difficoltà tra le parti nel trovare un accordo per il rinnovo dell’attaccante classe 2000, in scadenza tra un anno e mezzo. Ci sarà, dunque, da attendere ma intanto la dirigenza bianconera sta anche sondando il terreno per i possibili rinforzi proprio in quella zona del campo, magari già entro fine mese.

Da qui a fine gennaio, però, la Juve porterà a Vinovo sicuramente un nuovo centrale. L’infortunio di Cabal ma soprattutto quello di Bremer sono state una doppia tegola insopportabile per Thiago Motta che ha dovuto fare di necessità virtù per sopperire ad un buco tanto grave al centro della retroguardia. Per la Juve, però, le cattive notizie non finiscono qui: i bianconeri molto presto potrebbero ritrovarsi un grande ex contro. Beppe Marotta pare determinato a puntare su un giocatore che a Torino conoscono benissimo: occhio allo sgarbo dell’Inter.

Juve tradita: l’ex è pronto per i nerazzurri

Non è un mistero che in sede di mercato – davanti alle occasioni giuste – Inter e Juventus se le siano date di santa ragione all’occorrenza. Adesso l’ultimo atto potrebbe firmarlo Beppe Marotta, grande ex e attuale presidente dei nerazzurri.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha messo gli occhi di Radu Dragusin per la prossima stagione. Un centrale giovane e di talento – si tratta di un classe 2002 – che agli ordini di Postecoglou sta mostrando qualche difficoltà di troppo. Nonostante 22 presenze tra campionato e coppe e ben 1753′ in campo, il nazionale rumeno potrebbe tornare in Serie A. Ceduto dalla Juve al Genoa per 9,7 milioni di euro nell’estate 2023, Dragusin è finito al Tottenham nel gennaio successivo per ben 25 milioni. Adesso potrebbe tornare ed affrontare la Juve da avversario.

Oaktree potrebbe essere ben disposta al sacrificio economico pur di portare un talento indiscutibile – ancora molto giovane – alle dipendenze di Simone Inzaghi. E per la Juve la beffa sarebbe doppia: sia per il prezzo esiguo al quale è stato ceduto nemmeno due anni fa, sia perché Dragusin al fianco di Bastoni rischierebbe di assemblare una delle doppie di centrali più forti, giovani e talentuose d’Europa. Difficilissimo per gennaio, se ne riparlerà in estate