Nuovo difensore Juventus: svolta lampo, ha accettato

Nuovo difensore Juventus, svolta lampo per Giuntoli: il nuovo obiettivo dei bianconeri ha accettato la destinazione. Ecco cosa è successo

Sembrava dovesse arrivare nei primi giorni di mercato, anche perché da un po’ di mesi la Juventus sapeva che dietro, Motta, avrebbe avuto bisogno di innesti.

Gli infortuni di Bremer e di Cabal hanno azzoppato la retroguardia bianconera da diverso tempo e tutti, oggettivamente, ci aspettavamo una dirigenza molto più tempestiva sotto questo aspetto. Così non è stato, almeno per ora, e non sappiamo com’è interpretabile questa situazione. Quello che sappiamo è che dentro la squadra servono almeno due difensori, anche perché è stato deciso di cedere Danilo, quindi rispetto all’inizio dell’anno gli slot liberi sono tre. Inutile stare qui, ancora, a spiegare quali sono i nomi usciti fuori. Meglio andare a capire, riportando le parole di Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport che segue la Juventus, qual è il profilo che ha detto di sì al trasferimento in Italia.

Calciomercato Juventus, c’è il sì di Araujo

Tramite un video pubblicato sul proprio canale Youtube, la giornalista ha informato su questo: “Araujo ha dato la sua disponibilità ad un trasferimento in Serie A. Su di lui ci sono anche dei club della Premier League, però lui è convinto che in Italia potrebbe fare meglio, che sia il posto ideale per rilanciarsi. Il difensore ha già parlato con il Barcellona e ha fatto presente che vorrebbe andare in prestito per sei mesi per trovare un posto dove poter giocare con una certa continuità”.

In poche parole il difensore ha dato il via libera al trasferimento in Italia e soprattutto alla Juventus che è l’unica squadra al momento che si è mossa con una certa determinazione per prenderlo, andando a parlare direttamente con il Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione Araujo potrebbe essere un buon innesto, a patto che venga “aiutato” anche da un altro elemento. La ricerca non si può evidentemente fermare ad un solo uomo, visto quanto vi abbiamo raccontato prima. Ma intanto il primo sì è stato incassato. Meglio tardi che mai…