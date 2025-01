Thiago Motta ne ha fatto fuori un altro: incredibile alla Juventus

Clamoroso quanto accaduto in casa Juventus nelle ultime ore: Thiago Motta esclude un altro giocatore, i tifosi restano increduli

La Juventus sta continuando a vivere giorni molto complicati e l’eliminazione in Supercoppa contro il Milan ha acuito i problemi dei bianconeri che, anche attraverso il mercato, stanno provando a risolverli.

La squadra di Thiago Motta proprio non riesce a risollevare la testa ed oltre che da un semplice punto di vista tecnico-tattico, sta facendo fatica anche sotto un punto di vista mentale. Alla prima difficoltà, la Juventus si sfalda e per gli avversari è un gioco da ragazzi segnarle, cosa che non va affatto giù ai tifosi che dopo la sconfitta contro il Milan hanno espresso tutto il loro dissenso verso i giocatori e verso Motta.

Il tecnico italo-brasiliano è il principale colpevole di questa situazione per i tifosi e qualcuno chiede già l’esonero dopo pochi mesi dal suo arrivo. La dirigenza bianconera, però, non contempla questa possibilità almeno per il momento ed in questo mese di gennaio Motta sa che si giocherà una bella fetta del suo futuro. L’allenatore bianconero ha pochissimo margine di errore e sta cercando di trovare la quadra per risolvere una situazione ad oggi molto complicata.

Per riuscirci, Thiago Motta è pronto a tutto e secondo quanto rivelato da Luca Momblano nella trasmissione Twitch Juventibus non ha paura nel prendere decisioni drastiche, tanto che avrebbe fatto fuori un altro giocatore dalle sue scelte, ovvero Cambiaso.

Juventus, Thiago Motta boccia Cambiaso: l’annuncio spiazza i tifosi

Nei primi mesi di questa stagione, Andrea Cambiaso si era rivelato l’arma in più della Juventus, ma le cose sono cambiate drasticamente nelle ultime settimane. Dopo l’infortunio contro il Bologna, il giocatore non è stato più lui e sono arrivati due errori grossolani contro Lecce e Fiorentina che sono costati i 3 punti ai bianconeri. Anche a livello mentale, Cambiaso non offre più le giuste garanzie e per questo secondo Luca Momblano, il tecnico bianconero avrebbe deciso di metterlo da parte.

Intervenuto nella trasmissione Twitch a tinte bianconere Juventibus, il noto giornalista ed esperto di mercato bianconero ha fatto sapere come Cambiaso non convinca più Thiago Motta, tanto che gli preferisce McKennie al suo posto. Un annuncio che ha spiazzato i tifosi che ritengono ancora oggi il terzino un elemento più che valido, non condividendo questo ostracismo di Motta nei suoi confronti.

Sabato la Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino, una gara da non sbagliare e che può dare una spinta importante in caso di vittoria sotto tutti i punti di vista. Alla luce di queste ultime rivelazioni, per Cambiaso potrebbe profilarsi l’ennesima panchina e ciò andrebbe a confermare quanto dichiarato da Momblano. Starà dunque al difensore, in quel caso, riconquistare punti agli occhi di Thiago Motta e riprendersi quella fascia che ad inizio campionato sembrava soltanto sua.