25 milioni più 5 di bonus: la Juventus la chiude qui

Calciomercato Juventus, i bianconeri chiudono in questo modo il colpo in difesa. Ecco i dettagli dell’operazione per il regalo a Motta

Un colpo da 30 milioni di euro. Non subito, ma con un occhio al futuro. Di certo c’è che la Juventus, ormai, ha rotto gli indugi e non vuole lasciare nulla di intentato. Anzi, a dire il vero, in questo modo ha fatto capire che ormai il primo obiettivo è ben chiaro nella testa di Giuntoli.

Sono ore caldissime sul fronte difensore dentro il club bianconero. Sono ore caldissime per quanto riguarda soprattutto il colpo Araujo dal Barcellona. Se Repubblica, nei giorni scorsi, ha parlato praticamente di un innesto fatto, con le visite prenotate per la prossima settimana, ora i dettagli economici di quella che potrebbe essere, arrivati a questo punto, la prima operazione del mercato di gennaio (e come sappiamo non basta) arrivano direttamente dalla Spagna. E, a metterli in evidenza, è CatalunyaRadio.

Calciomercato Juventus: 30 milioni per Araujo

Prestito oneroso fino al termine della stagione con 5 milioni di euro da versare immediatamente nelle casse dei catalani. Diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro ai quali si devono aggiungere altri 5 milioni che dovrebbero essere di bonus per andare a completare l’opera. In questo modo, dalla Spagna, dicono che la Juventus è pronta quindi a strappare il difensore al Barcellona e a regalare a Motta il primo innesto in difesa.

Ne serve un altro, e lo sappiamo. Non tanto per quelli che sono stati gli infortuni che hanno colpito quel reparto nel corso di questa stagione, ma anche e soprattutto per la decisione che il club ha preso nei riguardi di Danilo, fuori dal progetto tecnico della squadra e con il quale, Giuntoli, sta trattando la risoluzione contrattuale proprio in questi giorni. La Juve quindi fa sul serio e rompe gli indugi: vuole andare a dama nel minor tempo possibile e spera di avere il giocatore a disposizione presto. Magari per il prossimo fine settimana potrebbe anche debuttare. Vedremo come andrà a finire.