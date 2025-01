Assalto Juve alla stella classe 2004 della Serie A

La Juventus riflette sulle prossime operazioni di mercato da concretizzare. Nel mirino c’è un talento in rampa di lancio classe 2004.

Procedono su due binari paralleli le riflessioni della Juventus relative ai prossimi colpi di mercato. In questi giorni, ad esempio, il club proverà a regalare a Thiago almeno 3 nuove pedine: due difensori ed un vice-Vlahovic in grado di colmare il vuoto lasciato da Arek Milik (il cui rientro dovrebbe avvenire a febbraio inoltrato). Al tempo stesso, Cristiano Giuntoli ha cominciato a pianificare le operazioni da concretizzare durante l’estate: nel mirino, in particolare, è finito uno dei talenti in rampa di lancio della Serie A.

Parliamo di Patrick Dorgu, protagonista della stagione della definitiva consacrazione ad alti livelli: 20 le presenze fin qui totalizzate dal 20enne danese tra campionato (18) e Coppa Italia (2), tutte da titolare inamovibile. Il classe 2004 è cresciuto a livello esponenziale in questi mesi, migliorando sia nella fase difensiva che in quella offensiva (3 gol). Un bottino eccellente che, unito alle tante prestazioni positive da lui offerte in campo, ha attirato le attenzioni della Vecchia Signora.

Il direttore sportivo bianconero, a stretto giro di posta, proverà a farsi avanti allo scopo di gettare le basi della trattativa e piazzarsi così in pole position. Centrare l’obiettivo e portare il cursore sinistro a Torino, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile. Il motivo è da ricercare nel grande interesse mostrato nei suoi confronti dal Napoli, attivatosi su input di Antonio Conte e pronto a piazzare subito il blitz vincente utilizzando parte dei proventi derivanti dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain.

Juventus, occhi puntati sulla stella classe 2004: la fumata bianca resta però distante

Il PSG, come noto, in queste ore ha intensificato i contatti facendo sapere al presidente Aurelio De Laurentiis di essere . Le interlocuzioni proseguiranno ma nel frattempo, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli ha già deciso come muoversi dopo la partenza Kvaratskhelia: la lista della spesa, nel dettaglio, comprende Federico Chiesa (ai margini nel Liverpool) e lo stesso Dorgu.

Un problema in più per la Juventus, sprovvista al momento dei fondi necessari per assecondare le pretese economiche del Lecce che, per privarsi di Dorgu, continua a chiedere oltre 30 milioni. Giuntoli in queste settimane continuerà a seguirlo, facendo il tifo per la sua permanenza in Salento.