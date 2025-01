Il Napoli sblocca la Juventus: doppietta da 135 milioni

Il Napoli sblocca la Juventus: l’addio di Kvara è sempre più vicino e il Psg finanzia il colpo così. Sorride Giuntoli: trovato l’incastro perfetto

In un solo giorno il calciomercato può cambiare, regalando anche delle possibilità importanti alla Juventus. Ad esempio, con il Psg pronto a prendere Kvara dal Napoli, gli stessi francesi potrebbero anche decidere di cedere il giocatore che Giuntoli ha nel mirino. Ma facciamo prima un passo indietro.

Detto che la Juventus ha ormai, o per meglio dire sembra così, ha chiuso per il difensore, adesso le idee di Giuntoli si stanno concentrando sull’attaccante, anche per via della delicata situazione che si è creata attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe salutare e lo sappiamo, magari non a gennaio ma in estate, qualora non venisse trovato un accordo per il prolungamento del contratto, un saluto tra le parti è prevedibile. E la Juve non vuole restare indietro: sa benissimo che una punta serve adesso, necessaria dopo l’ennesimo infortunio di Milik, sa benissimo che non si può partire, il prossimo anno, senza essere sicuri di almeno un centravanti importanti. Zirkzee rimane sullo sfondo, ma con questo affare del Napoli che sembra ormai essere pronto ad andare in porto, si potrebbe velocemente sbloccare la situazione che porta a Kolo Muani.

Il Psg finanzia Kvara: via libera per Kolo Muani

L’affondo parigino è di almeno 80 milioni di euro. Tantissimi soldi che, in qualche modo, devono rientrare nelle casse francesi. E siccome per l’attaccante c’è stata l’apertura al prestito, magari l’operazione potrebbe subire un’accelerata improvvisa. Prestito con diritto di riscatto fissato più o meno a 45milioni di euro, la metà del prezzo che il Psg ha pagato per il cartellino del giocatore. Da quelle parti sanno benissimo che non possono andare oltre, soprattutto perché, giocando poco, il valore si è abbassato.

Sei mesi in prestito prima del pagamento, magari anche dilazionato, per Kolo Muani. E magari anche avendo i soldi di Vlahovic pronti ad essere investiti. Un intreccio incredibile che potrebbe vedere la luce molto presto. E anche Motta, siamo sicuri, sarebbe contento.