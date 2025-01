Batosta Juve, tifosi increduli: sembrava fatta ma il colpo salta

Nuova batosta per la Juventus, costretta a dover gestire diverse problematiche. Il colpo tanto sognato dal club sta per sfumare.

Procede tra mille ostacoli il mercato invernale della Juventus. Il club, da ormai diverse settimane, si è messo al lavoro al fine di individuare gli adeguati rinforzi da consegnare a Thiago Motta così da rimpolpare la rosa in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di sfide decisive. La lista della spesa, in particolare, comprende 2 difensori capaci di raccogliere il testimone lasciato dagli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal più un centravanti in grado di fornire maggiori garanzie rispetto al lungodegente Arek Milik. Centrare l’obiettivo, però, si sta rivelando più complicato del previsto.

Sono infatti tante le problematiche emerse e i “no” ricevuti che hanno costretto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a cambiare in corsa i piani. Svanito, ad esempio, il sogno di ingaggiare Jonathan David legato al Lille fino al 30 giugno. Il 24enne canadese vuole un ingaggio di 6 milioni e, di recente, ha spiegato di sognare il trasferimento al Barcellona. Abbandonata anche la pista che conduceva ad Arnaud Kalimuendo, che Motta conosce bene avendolo allenato ai tempi dell’Under 19 del Paris Saint Germain: il motivo è da ricercare nelle pretese economiche del Rennes, che per cederlo subito chiede oltre 20 milioni.

Cifra, questa, al momento fuori dalla disponibilità del manager, costretto di conseguenza a depennare il nome del classe 2002 dal suo taccuino. Per rafforzare il pacchetto difensivo Giuntoli aveva pensato invece a Milan Skriniar, ai margini nel Paris Saint Germain e ai ferri corti con il tecnico Luis Enrique. Per l’ex Inter appena 5 presenze in campionato (nessuna in Champions League) per un totale di 381 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino deludente, che porterà all’inevitabile divorzio.

Mercato Juventus, altra delusione per Giuntoli: sfuma il colpo tanto sognato

La Vecchia Signora si è iscritta alla corsa, ritenendolo il sostituto ideale di Bremer: forte negli anticipi, strutturato fisicamente ed esperto in ambito internazionale. La decisione del PSG di non contribuire al pagamento dello stipendio percepito dal 29enne slovacco (pari a 9 milioni) ha però rallentato la trattativa, al punto da favorire l’inserimento dell’Atletico Madrid che punta a chiudere l’operazione in tempi brevi, così da bruciare subito la concorrenza bianconera.

Le interlocuzioni tra i francesi e i ‘Colchoneros’, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, si sono intensificate. Giuntoli rischia di essere tagliato fuori. Il colpo, da possibile, è diventato quasi impossibile.