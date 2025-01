Thiago Motta out: due nomi per la panchina Juve, uno è clamoroso

Thiago Motta out: due nomi per la panchina della Juventus. Due nomi che stuzzicano forse i tifosi. Uno è davvero clamoroso

Thiago Motta sta facendo come Maurizio Sarri. Anzi oggettivamente peggio, perché almeno, l’ex Lazio, lo scudetto lo ha portato a casa ma non è bastato per riuscire a salvare la panchina. Ma in che senso sta facendo in quel modo? Eccolo spiegato.

Sta cercando di dare alla Juventus un Dna che non appartiene in nessun modo alla Vecchia Signora. Dentro la società piemontese non importa come arriva, ma l’unica cosa che importa è il risultato. E dopo aver segnato contro il Torino, vedendo le difficoltà che ci sono in questo momento, un altro allenatore, meno integralista, avrebbe sicuramente approcciato in maniera diversa al match. Maggiore copertura, non dando la possibilità ai granata di ripartire e di trovare coraggio. Alla fine è pure andata bene. Ma è evidente che in questo modo non si può proprio continuare. E allora, nel giochino dei possibili sostituti di Motta, spuntano due nomi che potrebbe sicuramente fare al caso della Juventus. Uno di questi è clamoroso.

Thiago Motta out: tra Mancini e Zidane

Ci sono due allenatori in giro che nel corso della propria carriera hanno sempre vinto e che accetterebbero, quasi sicuramente, una chiamata della Juventus. Il primo è Zidane: fermo da quando ha lasciato il Madrid, più volte nel corso di questi anni si è detto che accetterebbe solamente una panchina di una squadra che ha frequentato da calciatore oppure quella della nazionale francese. Alla Juve ci verrebbe di corsa. Lo sappiamo. Ed è un nome da tenere sotto osservazione.

In circolazione, però, c’è anche Roberto Mancini. Uno che ha vinto davvero sempre, non solo in Italia ma anche in Inghilterra. Accostato alla Roma nel corso degli ultimi mesi, il Mancio è uno che bada al sodo, senza fronzoli, che si fa rispettare dentro e fuori lo spogliatoio, che riesce a dare tutto alla sua squadra. Eccolo, nonostante il suo trascorso all’Inter – ma anche Motta era all’Inter – potrebbe essere la soluzione migliore per cercare di dare una scossa. E voi che cosa ne pensate?