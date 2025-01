Thiago Motta retrocesso: “Allenatore del settore giovanile”

Duro colpo per Thiago Motta, le cose si mettono male per l’allenatore della Juventus: l’annuncio è devastante

La sconfitta rimediata nella semifinale di Supercoppa contro il Milan continua a pesare come un macigno su Thiago Motta. L’allenatore della Juventus è tornato al centro delle critiche di un ambiente molto deluso dal suo rendimento. Nonostante gli sforzi, l’ex allenatore del Bologna non è riuscito a convincere buona parte della tifoseria, come confermato dall’ultimo clamoroso annuncio: si parla addirittura di una retrocessione del tecnico.

Girarci attorno è inutile, negarlo è impossibile: molti si aspettavano che Thiago Motta riuscisse a riportare la Juventus ai fasti del periodo d’oro dei nove scudetti consecutivi, a una posizione di dominio totale o quantomeno a una competitività netta con le prime della classe.

Il cambiamento rispetto all’ultimo Max Allegri avrebbe dovuto essere lampante. Il fatto che, invece, anche il tecnico italo-brasiliano abbia trovato le stesse difficoltà affrontate negli scorsi anni da quello livornese ha deluso enormemente buona parte della tifoseria.

E adesso, se si potesse, sarebbero in molti a sperare in un nuovo cambio della guardia, anche se l’unica vera alternativa all’ex allenatore del Bologna sembra ormai essere tramontata. Stando così le cose, un esonero è quindi pressoché impossibile. Ma resta la sensazione di un allenatore non in grado di gestire un gruppo di questo livello, almeno stando a quanto riferito da un noto cronista di casa Juve.

Tutti contro Thiago Motta, l’ultimo attacco è feroce: è stato addirittura retrocesso

Il sostituto di Thiago Motta, già la scorsa estate, ma anche in questi mesi in caso di situazione disperata, sarebbe stato, nei piani di Giuntoli e della Juventus, Conceiçao. Il fatto che il portoghese si sia accasato al Milan ha quindi tolto alla società bianconera l’unica vera alternativa accarezzata in questi mesi, almeno stando alla ricostruzione fatta da Tony Damascelli a Rai 2.

Per ora Motta resta quindi al suo posto, con la possibilità di giocarsi tutte le sue chance nelle prossime partite. Fallita la Supercoppa, dovrà riuscire a raccogliere il massimo dagli scontri diretti contro Atalanta, Milan e Napoli, e al contempo dovrà fare bene nelle due sfide chiave in Champions contro Bruges e Benfica. Dovesse fallire, la sua avventura bianconera potrebbe anche arrivare ai titoli di coda.

D’altronde, lo stesso Damascelli, perplesso dalla gestione di Thiago Motta in questa stagione, ha lanciato un attacco pesantissimo al tecnico bianconero, sottolineando come, a suo parere, si sia ritrovato a lavorare in una situazione ben più grande delle sue possibilità: “Dopo aver visto quello che accade in campo ed essermi confrontato con alcuni ex giocatori, mi sono fatto l’idea che Motta sia un buon allenatore di categoria, adatto soprattutto al settore giovanile“.

In altre parole, per la prima squadra, soprattutto di un club ambizioso come la Juventus, per Damascelli servirebbe ben altro. Magari un allenatore con meno idee rispetto all’italo-brasiliano, ma maggior carisma ed esperienza.