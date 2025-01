A 26 milioni va via: la Juve ha fissato il prezzo

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere un clamoroso addio: saluta la Juventus, serviranno 26 milioni di euro per la cessione

Poco più di due settimane per attingere alla lista delle idee che Giuntoli – da mesi – sta coltivando. La Juve ha bisogno urgente di intervenire sul mercato e gennaio può già essere il palcoscenico ideale per vedere rinforzata la rosa di Thiago Motta.

I risultati in campionato stanno deludendo, si punta all’arrivo di un nuovo attaccante che possa supportare Vlahovic almeno fino al termine della stagione. E, chissà, rimpiazzare il serbo l’anno prossimo visto che i discorsi legati al rinnovo sono al momento arenati. Occhio anche in difesa, la vera priorità della dirigenza juventina: dopo gli infortuni di Cabal e Bremer è inevitabile pensare alla firma entro fine mese di un nuovo centrale.

Non solo i potenziali ingressi nella rosa di Thiago Motta ma, al momento, in casa bianconera si ragiona anche su più di un’uscita. Ed una in particolare sembrerebbe stia prendendo rapidamente quota per la prossima estate. Un giocatore che non sta rendendo secondo le aspettative e che dunque potrebbe fare spazio ad una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 2025/26.

Juve, addio clamoroso: il big se ne va

Negli ultimi anni di addii la Juventus ne ha collezionati parecchi. Adesso ce n’è un altro che – davanti alla giusta proposta – potrebbe tramutarsi in realtà. Si parla di Manuel Locatelli che nonostante la scadenza contrattuale ferma al 2028, non è più una priorità per i bianconeri.

Il 27enne di Lecco è arrivato a Torino nell’estate 2021 e subito ha saputo farsi apprezzare nel centrocampo bianconero. Oltre 36 i milioni complessivi spesi dalla Juventus per il suo cartellino, tra prestito e riscatto. Adesso, però, è cambiato tutto. La Juve ha bisogno di ricostruire il centrocampo e Locatelli parrebbe non rientrare nei piani futuri della dirigenza torinese. Giuntoli avrebbe infatti già fissato a 26 milioni di euro la cifra davanti alla quale l’ex milanista finirebbe per salutare a titolo definitivo il club piemontese.

Già negli ultimi mesi i rumors di mercato avevano riguardato il classe ’98 che, alla fine, è rimasto alla Juventus nonostante l’arrivo di centrocampisti blasonati e costosi come Thuram, Koopmeiners e Douglas Luiz. A questo punto, però, il 2025 potrebbe essere l’anno della separazione tra le parti. Dopo quattro stagioni insieme, Locatelli e la Juve prenderebbero strade diverse. Ad oggi il mediano ha collezionato 24 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 assist all’attivo.