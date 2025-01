Clamorosa fuga dalla Juve, se ne va dopo un anno: la chiamata che non ti aspetti

Un colpo di scena pazzesco per la Juventus di Thiago Motta: addio dopo appena un anno, arriva la chiamata che nessuno si aspettava

Il tempo degli esperimenti è finito. Thiago Motta e la Juventus sono pronti a rimboccarsi le maniche, per una seconda parte di stagione da protagonisti. Per farlo, però, servirà una grossa mano dal calciomercato invernale.

Un mese importante quello di gennaio, nel quale arriverà certamente un nuovo difensore centrale. D’altronde l’assenza di Cabal e soprattutto Bremer hanno pesato non poco sui risultati della Juventus. E così si pianifica un importante investimento anche in attacco, visto che Dusan Vlahovic sembra lontano dal rinnovo e potrebbe partire in estate, ad un anno dalla scadenza con il club torinese.

Per quello che riguarda le possibili uscite – tanto nel mese di gennaio quanto, soprattutto, da giugno – in casa Juventus sono diverse le situazioni da tenere sotto controllo. Una di queste potrebbe lasciare a bocca aperte i tifosi della Vecchia Signora: può arrivare una cessione che nessuno si aspetta, può finire per approdare molto presto in Premier League.

Addio Juve, se ne va in Premier: tentazione irresistibile

Secondo quanto viene riferito da ‘Footmercato.net’ la Juventus potrebbe ritrovarsi, presto, senza un suo titolarissimo. Perché da Manchester, sponda City, si sta muovendo una suggestione di mercato davvero pazzesca.

Pep Guardiola sembra pronto a rinunciare ad Ederson, in scadenza nel 2026 ma ormai in uscita. Ecco quindi che i fari della dirigenza inglese per la sostituzione del portiere brasiliano sembrerebbero puntati proprio in Serie A, proprio in casa bianconera. In vista della prossima stagione molti degli attuali senatori andranno via: tra tutti il criticatissimo Ederson, autore di prestazioni parecchio deludenti. Chi al suo posto? Oltre a Zion Suzuki del Parma e Milinkovic-Savic del Torino, vi sarebbe soprattutto Michele Di Gregorio in cima alla lista del City.

I primi contatti tra le parti sarebbero già avvenuti a fine dicembre: non una trattativa semplice quella che, eventualmente, partirebbe in vista di un trasferimento estivo. Il Manchester City avrebbe da tempo messo nel mirino Di Gregorio che a Torino sta facendo bene, arrivato la scorsa estate per 18 milioni dal Monza.

Nonostante la dirigenza bianconera appaia restìa alla cessione, davanti ad una proposta importante non è escluso che se ne possa parlare. Dopo appena un anno, dunque, Di Gregorio e la Juve potrebbero dirsi addio: la chiamata del Manchester City è dietro l’angolo.