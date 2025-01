Sentenza UFFICIALE Coni: stangata per Yildiz

Sentenza ufficiale del Coni: una vera e proprio stangata per Yildiz che dovrà mettere mano al portafoglio. Ecco cosa ha deciso il giudice

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato condannato dal Coni. Una sentenza ufficiale – così come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, che costringe il turco a mettere mano al portafoglio.

“Yildiz dovrà pagare circa 170 mila euro al suo ex agente, a fronte di una richiesta di indennizzo di 4 milioni. È quanto stabilito dal lodo del Collegio di Garanzia del Coni, senza entrare nel merito della giusta causa della revoca del mandato da parte del calciatore della Juventus nei confronti del suo vecchio rappresentante”. La denuncia, infatti, era arrivata dall’ex agente del calciatore nei confronti del calciatore bianconero quando lo stesso aveva deciso di sollevarlo dal mandato. Si è andati, insomma, per le vie legali e il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso in questo modo. Non è la prima volta che agenti e calciatori si trovano ad affrontare delle discussioni davanti ai giudici, soprattutto quando una parte ritiene di essere stata “offesa”. In questo caso, anche se in minima parte rispetto a quelle che sono state le richieste, la sentenza è arrivata a favore dell’ex rappresentante del calciatore della Juventus. Che quindi dovrà pagare. Certo, rispetto a quanto richiesto gli è andata benissimo.