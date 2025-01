La Juve gela la Fiorentina: nuovo colpo in casa viola

La Juve vuole mettere a segno un altro colpo dalla Fiorentina: i bianconeri hanno messo gli occhi sul gioiello viola.

Dopo le ultime delusioni in campionato e in Supercoppa la Juve ha deciso di correre ai ripari. I bianconeri hanno bisogno di una svolta per tornare protagonisti in una seconda parte di stagione con tantissimi impegni: per questo la dirigenza juventina sta cercando di mettere a segno alcuni colpi di mercato che dovrebbero consentire a Thiago Motta di avere in mano una rosa migliore, sia sul piano qualitativo che su quello strettamente numerico.

I rumors danno quasi per fatto l’arrivo del giovane terzino Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes: anche Kolo Muani sembra ormai molto vicino. Il mercato della Juve non si fermerà qui: Giuntoli è infatti al lavoro per portare almeno un difensore centrale alla Continassa (potrebbero anche essere due). Ma non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni pare che il club torinese voglia intavolare un’altra trattativa con la Fiorentina come già accaduto negli ultimi anni.

Nei tempi recenti diversi giocatori si sono trasferiti da Firenze a Torino: da Bernardeschi a Chiesa, passando per Vlahovic fino ad arrivare a Nico Gonzalez. Ora sembra proprio che un altro giocatore viola sia in procinto di fare lo stesso percorso e andare a rinforzare la Juventus. Si tratta di Dodò, senza dubbio uno dei migliori elementi della truppa allenata da Raffaele Palladino.

Nuovo colpo dalla Fiorentina! Arriva l’esterno tanto atteso

Il 26enne brasiliano ha finora totalizzato 24 presenze in stagione, mettendo a segno una rete nel match vinto 2-1 dalla Fiorentina contro la Lazio. L’ex Shakhtar Donetsk è al suo terzo anno a Firenze: finora sono 92 le sue presenze in viola, con due reti messe a segno. Un rendimento sempre molto elevato che ha attirato l’attenzione dei principali club europei.

Il giocatore ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027 e da qualche settimana le parti sono al lavoro per cercare di arrivare a un rinnovo fino al 2029 o magari anche fino al 2030. Tuttavia il pressing della Juventus può cambiare le carte in tavola: i bianconeri sono a caccia di un altro esterno di grande spessore e la scelta sembra sia ricaduta proprio sul laterale verdeoro.

La Fiorentina, che lo ha pagato 15 milioni più 3 di bonus nell’estate 2022, non sembra intenzionata ad ascoltare offerte inferiori a 30 milioni di euro: resta da capire se la Juve sarà davvero intenzionata a lanciare l’assalto già a gennaio o se invece preferirà aspettare il calciomercato estivo.