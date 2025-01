Thiago Motta lo ha messo alla porta: vola subito da Simeone

Calciomercato Juventus, Thiago Motta lo ha messo alla porta e il giocatore se ne va in Spagna: vola subito da Simeone. Ecco la nuova destinazione

Thiago Motta lo ha messo alla porta sin dall’inizio della stagione. Zero minuti in campionato, e nessuna possibilità che questo possa succedere, qualora rimanesse, da qui alla fine dell’annata. Una decisione presa subito, ma nonostante questo, il giocatore, è ancora dentro la rosa della Juventus.

Falliti in estate tutti i tentativi di piazzarlo, Arthur è rimasto un tesserato della società piemontese. Pagato per non giocare, in poche parole, dopo la buona esperienza alla Fiorentina della passata stagione. Ma con i viola, appunto per l’ingaggio fuori la portata, non è stato trovato un accordo. E quindi il brasiliano, che ha avuto anche un’annata al Liverpool, è in attesa di una sistemazione. Mica semplice, comunque, trovare una società pronta a regalargli un’altra opportunità. Ma secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, e precisamente da El Gol Digital, la capolista della Liga, l’Atletico Madrid di Simeone, potrebbe dargli una maglia.

Arthur da Simeone: la Juve si libera di un peso

Quello di Arthur, dentro la Juventus, è sicuramente un peso. Ovvio che parliamo del bilancio. E magari un suo addio potrebbe aprire spazi a qualche innesto nuovo dentro il club oppure permettere a Giuntoli di avere un po’ più di margine nel momento in cui si va a sedere per un’altra trattativa.

I Colchoneros, spiegano dalla Penisola Iberica, lo hanno messo in agenda perché vogliono rimanere in vetta alla classifica e tornare a vincere. Ad oggi le cose da quelle parti stanno andando a gonfie vele, ma tra poco torna anche la Champions League quindi pure Simeone ha bisogno di forze fresche per riuscire a mettere in pratica un po’ di turnover. E a quanto pare uno degli elementi prescelti per questo suo obiettivo è Arthur. La Juve se ne priverebbe volentieri, anche a titolo definitivo e magari pure con uno sconto. Il risparmio rimarrebbe, e sarebbe importante per Giuntoli.