Thiago Motta lo conosce benissimo: colpo a 10 milioni

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in sede di mercato con i bianconeri che stanno lavorando su diversi fronti per sistemare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

I bianconeri, preso Alberto Costa, sono alla ricerca di un altro difensore che possa sistemare la retroguardia a disposizione di Thiago Motta.

Nel mirino della Juventus ci sono diversi centrali ma nelle ultime ore è spuntato fuori un nome nuovo per la squadra bianconera con Thiago Motta che conosce molto bene il giocatore. L’assenza di Bremer porta i bianconeri a dover mettere in rosa un altro difensore che possa completare il pacchetto arretrato con Thiago Motta che avrebbe indicato una lista di nomi tra i quali poter pescare durante la sessione di trattative invernale.

Calciomercato Juventus, nome nuovo per la difesa bianconera

In casa Juventus è venuta fuori l’idea Stefan Posch per la difesa bianconera. L’austriaco, avuto a disposizione da Thiago Motta durante la sua avventura a Bologna, ha perso il posto da titolare a favore di Holm e, oltre al ruolo di terzino destro, può ricoprire quello di centrale con il tecnico italo-brasiliano che in alcune occasioni lo ha schierato proprio in mezzo.

Fuori dai piani tattici di Vincenzo Italiano, l’austriaco è alla ricerca di una nuova sistemazione per quello che riguarda la seconda parte di campionato. In questi ultimi giorni si è fatto avanti il Wolfsburg ma il club tedesco non è arrivato a coprire la richiesta da circa 11 milioni di euro fatta dal Bologna per il cartellino del difensore. La Juventus potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro con Posch che rappresenterebbe un’alternativa alla coppia formata da Kalulu e Gatti.

In questi anni passati a Bologna Stefan Posch ha dimostrato una grande duttilità in difesa. Arrivato per ricoprire il ruolo di centrale, l’austriaco si è spostato sulla fascia destra con il tempo, venendo utilizzato in caso di necessità anche sulla sinistra. Una caratteristica che potrebbe fare comodo alla Juventus nella seconda parte di stagione considerate le molte assenze per infortunio di questo momento.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti tra le parti per provare a raggiungere un’intesa con il Bologna deciso a fare cassa con un giocatore che appare ormai fuori dai piani del club e dello staff tecnico considerata anche la presenza di Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra come alternativa ad Emil Holm.