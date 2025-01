Visite mediche non superate: la Juventus non crede ai suoi occhi

Calciomercato Juventus, visite mediche non superate e i bianconeri non credono ai propri occhi. Ecco lo scenario inaspettato

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Lo scorso anno, di questi tempi, la stessa cosa era capitata alla Juventus. Visite mediche non superate e affare saltato. Quest’anno, invece, succede al Milan. E questo apre degli scenari clamorosi per i bianconeri.

Andiamo con ordine, e partiamo dalla cosa certa, sicura: Okafor, esterno offensivo dei rossoneri in procinto di passare al Lipsia, proprio con i tedeschi non ha superato le visite mediche. Affare saltato, e pronto rientro in Italia per lo svizzero che, ovviamente, mette nei guai i lombardi che avevano già trovato il sostituto. Un sostituto che, come sappiamo, era ed è nel mirino anche della Juventus. Ma fino a poche ore fa, Giuntoli, almeno in questa operazione, sembrava essere proprio indietro, e non dava la sensazione di poter inserire la freccia per andare a chiudere il tutto. Quello che è successo, invece, ribalta in maniera clamorosa le carte in tavola, riaprendo le porte ad un possibile inserimento, con annesso affondo, bianconero.

Calciomercato Juventus: Okafor non supera le viste e Rashford rimane come obiettivo

Come sostituto dello stesso, il Milan aveva deciso di puntare forte su Rashford del Manchester United. Ma senza questa uscita, i rossoneri, non hanno molto margine di manovra. Questo non vuole dire che non ci proveranno ancora, magari trovando anche un’altra soluzione dentro la rosa, ma arrivati a questo punto è assai complicato che i rossoneri possano riuscire nel proprio intento. O almeno, un affondo immediato, così come era stato pronosticato, è quasi impossibile.

E questo, ovvio, lascia come spiegato le porte aperte alla Juventus che annusa l’affare grosso togliendo al Milan, società in lotta per un piazzamento alla prossima Champions League, la possibilità di rinforzarsi anche in maniera importante. Insomma, uno scenario davvero inaspettato per come si erano messe le cose. Ma come detto all’inizio di questo articolo, i bianconeri hanno sanno che fin quando non c’è la firma nulla è sicuro.