Altro che Napoli, la Juventus lo vende alla Lazio

Una delle squadre più attive in questo calciomercato invernale è sicuramente la Juventus, pronta a mettere a segno operazioni sia in entrata che in uscita.

Dopo l’acquisto di Alberto Costa che va a sistemare la fascia destra e con Kolo Muani ormai ad un passo, la Juventus ora è sulle tracce di un centrale difensivo per andare a completare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

I bianconeri sanno però di dover cedere qualche pedina per andare a sfoltire una rosa che, con i prossimi rientri degli infortunati, potrebbe essere troppo ampia. Un centrocampista potrebbe salutare nei prossimi giorni con Thiago Motta che ha già dato indicazioni alla dirigenza su chi non sembra rientrare nei piani del club. Nelle ultime ore sembra essersi fatta concreta la possibilità Lazio con il club capitolino che avrebbe già preso contatti con la dirigenza della Juventus.

La Juventus potrebbe cedere un giocatore alla Lazio nei prossimi giorni

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it la Lazio si sarebbe fatta avanti per Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 che appare in uscita dalla Juventus e che nelle scorse settimane è stato accostato in più di un’occasione al Napoli.

I capitolini sono alla ricerca di un centrocampista e la prima scelta dei biancocelesti sembra essere sempre Jacopo Fazzini, giocatore dell’Empoli che è stato trattato già nei primi giorni di gennaio. Sebbene ci siano state delle schermaglie dialettiche tra le dirigenze di Lazio ed Empoli, la trattativa sembra proseguire con i capitolini desiderosi di mettere a disposizione di Baroni il giocatore classe 2003.

Nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa con il club toscano, la Lazio farebbe un tentativo per Fagioli, ormai sceso nelle gerarchie del centrocampo di Thiago Motta. Il Napoli, salutato Folorunsho, passato alla Fiorentina, è alla ricerca di un giocatore che possa completare la mediana a disposizione di Antonio Conte che ha messo in cima alla lista dei propri desideri il classe 2001 dei bianconeri.

La volontà di Fagioli è quella di giocare con maggiore continuità anche se è pronto a provare a giocarsi le sue carte alla Juventus nella speranza di far cambiare idea a Thiago Motta. Non è però da escludere un tentativo da parte del Marsiglia con Roberto De Zerbi che è un grande estimatore del centrocampista della nazionale italiana, pronto a portarlo in Francia per cercare di dare l’assalto ad un posto nella prossima Champions League.