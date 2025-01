Ufficiale: esonerato l’ex Juve, salta un’altra panchina

Arriva l’annuncio ufficiale da parte del club: l’ex Juventus è stato esonerato, salta un’altra panchina in Italia

La pesante sconfitta maturata nell’ultimo weekend costa carissimo all’allenatore ex Juventus che viene esonerato dalla società dopo una lunga serie di risultati negativi.

L’esonero era nell’aria già da tempo viste le continue disfatte ed una vittoria che mancava ormai da inizio novembre, ma è servita una vera umiliazione contro il Monza a far saltare la panchina di Claudio Rivalta, tecnico della Primavera del Bologna. L’ex allenatore del settore giovanile della Juventus aveva iniziato bene la stagione alla guida della squadra giovanile rossoblu con solo tre sconfitte nelle prime undici giornate, ma poi si è spenta improvvisamente la luce.

Il 2 novembre contro la Sampdoria è arrivata l’ultima vittoria del Bologna, poi nelle successive nove partite sono arrivati un pareggio e ben 8 sconfitte consecutive, di cui l’ultima per 4-0 contro i brianzoli, fatale al tecnico. La società felsinea, dopo essersi presa delle ore di riflessione, ha deciso di comunicare l’esonero all’ex tecnico bianconero che non è riuscito a far vedere quanto di buono fatto lo scorso anno alla guida della Juventus under 17.

Bologna Primavera, esonerato Rivalta: Colucci nuovo allenatore

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito nella giornata di martedì, il Bologna ha annunciato l’esonero di Claudio Rivalta che paga la lunga serie di sconfitte che hanno fatto sprofondare i rossoblu al diciottesimo posto in classifica. Lo scontro diretto perso contro il Monza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e per dare una scossa alla rosa la società emiliana ha deciso di cambiare allenatore.

Il nuovo tecnico della Primavera del Bologna, come comunicato dallo stesso club rossoblu, sarà Leonardo Colucci che è stato alla guida del settore giovanile felsineo dal 2012 al 2016, mettendosi al comando prima degli Allievi Nazionali e poi della primavera. Per il nuovo allenatore c’è subito un impegno non banale all’orizzonte visto che sabato alle ore 15 il Bologna affronterà la Juventus, ma potrebbe essere la partita della svolta per il club rossoblu dopo nove gare senza vittorie.

Tanta amarezza, invece, da parte di Rivalta a cui il Bologna ha rivolto il proprio ringraziamento per l’impegno e la professionalità mostrate durante questa avventura. L’ex Juventus si aspettava decisamente qualcosa di diverso quando si è seduto sulla panchina della Primavera del Bologna, ma ora dovrà mettersi subito alle spalle questa esperienza e trovare un nuovo club che possa consentirgli di riscattarsi.