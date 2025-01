Sfida bollente Atalanta-Juventus: reparto stravolto in un lampo

Adesso è una nuova sfida tra Atalanta e Juventus ma questa volta sul mercato difensori: ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli.

Il difensore francese Axel Disasi potrebbe essere prossimo a lasciare il Chelsea, dopo essere stato escluso dalla rosa per la sfida contro il Bournemouth. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il giocatore sta attirando l’attenzione di almeno tre club interessati a un suo trasferimento. Tra questi, la Juventus emerge come una delle destinazioni più plausibili, soprattutto considerando la necessità del club bianconero di rinforzare il reparto difensivo.

Dopo aver fallito l’assalto a Ronald Araujo del Barcellona, i bianconeri rimangono attivamente sul mercato per garantire maggiore solidità alla retroguardia. Axel Disasi, nonostante le difficoltà incontrate in Premier League, potrebbe rappresentare un’opzione valida per il progetto tattico di Thiago Motta. La Serie A, infatti, si è dimostrata spesso il terreno ideale per rilanciare giocatori provenienti dalla Premier League, come dimostrano i casi di Christian Pulisic, Tammy Abraham, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori.

Juve su Disasi, difensore del Chelsea: c’è anche la Dea

Arrivato al Chelsea con grandi aspettative, Disasi ha faticato ad adattarsi al ritmo e alla fisicità del calcio inglese. Tuttavia, il suo profilo resta interessante per squadre come la Juventus, che potrebbero trarre beneficio dalle sue qualità in un campionato più tattico come quello italiano. La Serie A, con l’Atalanta come prima pretendente, potrebbe offrirgli un contesto più adatto per esprimere il suo potenziale, come già accaduto ad altri ex Blues. La possibile partenza di Disasi non sembra preoccupare troppo il Chelsea, che può contare su una rosa difensiva di alto livello. Con giocatori come Levi Colwill, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo e Benoit Badiashile, i Blues hanno soluzioni sufficienti per affrontare il resto della stagione senza il difensore francese.

La trattativa per Disasi potrebbe rappresentare un’operazione strategica per la Juventus, che negli ultimi anni ha puntato su giocatori di esperienza internazionale per rafforzare la propria rosa. Se le negoziazioni dovessero concretizzarsi, Disasi potrebbe diventare un rinforzo utile per il club bianconero, contribuendo a colmare le lacune difensive evidenziate in questa stagione.

Con il mercato invernale aperto, resta da vedere se la Juventus riuscirà a portare a Torino un altro talento in cerca di riscatto.