Addio Juventus, c’è l’accordo: firma subito e sfuma in questo modo il sogno di Giuntoli di portarlo a Torino. Tutto è cambiato in poco tempo

In pochissimi giorni è cambiato tutto. Quello che sembrava un affare fatto, solamente da chiudere, è diventato qualcosa di diverso, un sogno sfumato.

Giuntoli, probabilmente, lo ha capito da un po’ di giorni, ma adesso le cose sembrano ormai essere ben delineate, stando almeno alle informazioni che sono state riportate proprio in queste ore da El Chiringuito Tv. Avete capito che andiamo in Spagna, nella Penisola Iberica, nella quale la Juventus stava accarezzando l’idea di portare un difensore importante a Torino, visto che sembrava proprio essere fuori dai piani tecnici del club. Ma un infortunio di un compagno di squadra, e la sua pronta reazione quando è stato chiamato in causa, hanno fatto cambiare i piani da quelle parti. E saltare quelli della Juve.

Addio Juventus: Araujo firma il rinnovo

Araujo, difensore uruguaiano del Barcellona, firmerà il rinnovo contrattuale con i catalani. Ormai non ci sono più dubbi. In settimana oltre la firma dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale del club spagnolo. Un affare saltato per la Juventus, evidentemente, che ad un certo punto credeva davvero di avere in pugno il giocatore.

Ma come detto prima tutto è cambiato in pochissime ore, con una decisione del Barcellona arrivata direttamente dal presidente Laporta, che ha parlato con il giocatore facendogli cambiare idea. Adesso è il momento di accelerare, in casa Juve, per il centrale. Occhi sempre su Hancko, ma anche Tomori, nonostante la non ottima prestazione contro i bianconeri sabato sera rimane un obiettivo sensibile.