La Juve lo molla al Milan: ‘scambio’ per Tomori

La Juve lo molla per prendere Tomori. Ecco la mossa dei bianconeri per arrivare al difensore del Milan che è diventato uno degli obiettivi principali

In queste ore si stanno intensificando i contatti tra la Juventus e il Milan per Tomori. Sì, sabato sera il difensore non è che abbia fatto una grossa figura contro Weah, soprattutto, che lo ha puntato e saltato senza particolari problemi chiudendo di fatto il match. Ma non è da questa prestazione che si giudica un giocatore. Scusaci, De Gregori, se abbiamo cambiato la citazione.

Quindi, Giuntoli, alla ricerca di un centrale e dopo aver capito che non c’è nessuna possibilità per Araujo, pronto a firmare il rinnovo contrattuale con il Barcellona, ha deciso di puntare nuovamente sul difensore rossonero. E proprio il Milan, secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, potrebbe chiedere alla Juve un giocatore che, i bianconeri, hanno messo tra quelli sacrificabili, in uscita. Non che lo vogliano perdere a tutti i costi, attenzione, ma nessuno si metterebbe di traverso qualora lo stesso chiedesse di essere lasciato partire oppure qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Calciomercato Juventus: Fagioli per Tomori

Secondo quanto scritto dal giornalista sul proprio profilo X, il Milan oltre Walker – ormai vicino – vuole un centrale di centrocampo e avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, anche Nicolò Fagioli della Juventus. Accostato con molta insistenza soprattutto al Marsiglia, il giocatore, impiegato poco da Thiago Motta, per il momento è rimasto a Torino ma sappiamo che le ultime due settimane di mercato sono sempre quelle più calde e tutto potrebbe cambiare.

Magari potrebbe anche essere un’operazione diversa e staccata da quella di Tomori, o magari i rossoneri lo potrebbero appunto chiedere alla Juve come pedina di scambio per dare il via libera al difensore. Si cercano quindi delle soluzioni per fare felici tutti. E Giuntoli, una cosa del genere, siamo certi che la potrebbe prendere in considerazione. Vedremo.